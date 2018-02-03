Сбитым в Сирии российского Су-25 управлял летчик из Крыма – СМИ

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Суббота, 3 февраля 2018, 22:49
Сбитый в Сирии Су-25
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Погибшим пилотом сбитого в субботу на севере Сирии российского штурмовика Су-25 был бывший украинский летчик из оккупированного Симферополя (Крым) майор Роман Филиппов.

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Издание отмечает, что в телеграм-канале "Наблюдатель" опубликовано письмо, которое якобы обнаружили в одежде пилота сбитого Су-25. Там также указано имя "Роман Филиппов".

В то же время, группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила фотографии документов и личного оружия, которые нашли у погибшего пилота российского Су-25.

"Судя по полутора отстрелянным обоймам к АПС, можно предположить, что пилот отстреливался и был убит уже на земле", — говорится в телеграм-канале CIT.

Вечером в субботу в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25.

В Минобороны РФ сообщили, что летчик катапультировался и был убит в бою с террористами.

Ведомство заявило, что Россия нанесла ответный удар по району, откуда был сбит российский Су-25. В результате убиты более 30 повстанцев.

Темы: Крым Росcия Сирия
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