У центрі Києва в неділю планується три акції, рух перекрито

У неділю зранку в центрі Києва за порядком стежать близько 2 тисяч правоохоронців.

Як повідомив відділ комунікацій поліції Києва, на службу заступили поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України.

У поліції нагадали, що в неділю в центральній частині столиці, відповідно до поданих до КМДА заявок, заплановано кілька заходів, у яких візьмуть участь кияни та представники з інших регіонів.

Як повідомляє кореспондент "Української правди", у неділю вранці перекрито вулицю Хрещатик, частину бульвару Тараса Шевченка і Великої Васильківської.

Як відомо, о 12:00 має початися "Марш за імпічмент" Міхеіла Саакашвілі.

Також із 7:30 в Києві триває акція ГО "Авто Євро Сила" за доступну реєстрацію автомобілів на єврономерах.

Крім того, у листі за підписом начальника поліції Києва Андрія Крищенка вказувалося, що цього дня акцію в центрі Києва також буде проводити "Держава майбутнього".

Через це прихильникам Саакашвілі пропонували змінити маршрут своєї акції.

Разом з тим, "Рух нових сил" Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook заявив, що напередодні ввечері десятки правоохоронців не дали його представникам встановити сцену на Майдані Незалежності.

У суботу Саакашвілі заявив, що "Авто Євро Сила" на замовлення Адміністрації президента планує провести в центрі Києва акцію, щоб перешкодити проведенню "Маршу за імпічмент".

Керівник організації Олег Ярошевич категорично спростував ці звинувачення.