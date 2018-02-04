Україна піднялася в рейтингу економічної свободи, але найгірша в Європі

Україна посіла останнє, 44 місце в Європі, і 150 місце серед 186 країн світу в рейтингу економічної свободи американського аналітичного центру Heritage Foundation.

Про це йдеться на офіційному сайті центру.

Україна набрала 51,9 пункти зі 100 можливих. За минулий рік показник України виріс на 3,8 пункти завдяки позитивним змінам 8 з 12 показників.

Істотні зміни позначилися на монетарній свободі та свободі інвестування, йдеться на сайті центру.

Україна оцінена останньою серед 44 країн Європи, а її рейтинг нижчий регіональних за загальносвітовими показниками.

Heritage Foundation наголошує на необхідності боротьби з корупцією, розвитку ринків капіталу, приватизації державних підприємств і вдосконаленні законодавчої бази і верховенства права.

"Загальний інтерес західних реформ зменшився, при цьому економічна стагнація триває", - йдеться на сайті рейтингу.

У рейтингу враховані 12 свобод - від права власності до фінансової свободи. Три показника України оцінені гірше, ніж минулого року - право власності, свобода торгівлі, цілісність управління.

Показник фінансової свободи залишився на торішньому рівні.

Україна знаходиться в групі країн з переважно невільною економікою. Це четверта категорія в градації груп. Крім країн з переважно невільною економікою виділяють країни: з вільною економікою, переважно вільною економікою, помірно вільною економікою і депресивною економікою.

Переможцем цьогорічного рейтингу став Гонконг (результат - 90,2), далі йдуть Сінгапур (88,8), Нова Зеландія (84,2), Швейцарія (81,7), Австралія (80,9), Ірландія (80,4).

Нагадаємо, у минулорічному рейтингу Україна посідала 166 місце.

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Економічна правда