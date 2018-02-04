Центр Києва заполонили авто на єврономерах, на Хрещатику сцена

У центрі Києва, на Хрещатику, проходить акція громадського об'єднання "АвтоЄвроСила" за доступне розмитнення автомобілів на єврономерах.

Як повідомляє Укрінформ, увздовж усієї вулиці від ЦУМу до Європейської площі на проїжджій частині стоять автомобілі з європейськими номерами та символікою організації.

На розі Хрещатика і вул. Б.Хмельницького встановлено сцену, з якої до учасників акції звертаються організатори з вимогами доступного розмитнення машин на єврономерах. Лунають українські пісні.

Учасники акції - переважно молоді люди з пов'язками на рукавах з написом "АвтоЄвроСила".

Ситуація наразі спокійна, вулицею прогулюються туристи. Правопорядок забезпечують поліцейські та бійці Національної гвардії.

На майдані Незалежності наразі щільно стоять конструкції, пофарбовані у жовте й синє, тож площа наразі не пристосована для будь-яких акцій.

Як відомо, у неділю прибічники лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі планують марш "За майбутнє" і віче на Майдані Незалежності.

Представники РНС заявляли, що в суботу ввечері правоохоронці не дозволили їм встановити сцену на Майдані.

У суботу Саакашвілі заявив, що "Авто Євро Сила" на замовлення Адміністрації президента планує провести в центрі Києва акцію, щоб перешкодити проведенню "Маршу за імпічмент".

Керівник організації Олег Ярошевич категорично спростував ці звинувачення.