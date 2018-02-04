У Києві протестують противники "Нацдружин"

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Неділя, 4 лютого 2018, 14:42

У Києві на Подолі біля Контрактової площі зібралися кількадесят людей, які виступають проти заснування та діяльності "Нацдружин"

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, участь у імпровізованому мітингу беруть від 20 до 30 осіб. 

Учасники акції - кияни, які зібралися на заклик провести мітинг, розповсюджений у соцмережах. Серед них - переважно молоді люди, студенти, художники, IT-шники і інші.  

За словами протестуючих, за порядком у країні має стежити поліція, а "Нацдружини" для цього не потрібні. 

Серед лозунгів, які учасники акції проголошують - "Не хочемо ніяких нацдружин", "Там, де ходять строєм, свободи не буде", "Тітушкуваті нацдружини не потрібні", і т.і.

Згодом учасники акції рушили пішохідною частиною вул. Сагайдачного під барабани, скандуючи "Нас не треба захищати". 

 
 
 
 
 
 
 
УСІ ФОТО - ЄВГЕН РУДЕНКО

Як відомо, 29 січня у Києві партія "Національний корпус" Андрія Білецького провела присягу представників "Національних дружин". За словами речника "Нацкорпусу" Романа Чернишова, дружини діють в Україні уже рік, проте 600 учасників прийняли присягу вперше.

У свою чергу в МВС заявили, що законодавство України передбачає реєстрацію громадських організацій, які здійснюють допомогу правоохоронним органам в охороні громадського правопорядку та державного кордону, але такі дії мають бути скоординованими із правоохоронцями.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що "Нацдружини" можуть існувати як цивільні організації, але в жодному разі не мають переступати рамки закону.

Євген Руденко, УП

Теми: Київ націоналісти
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