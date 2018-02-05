НБУ може отримати нового керівника до кінця місяця

Голова Верховної Ради Андрій Парубій розраховує, Верховна Рада у лютому призначить нового керівника Національного банку України.

Про це він заявив 5 лютого на спільному з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом брифінгу в парламенті, передає Економічна правда.

"Вже є подання, але потрібне рішення комітету, також я планую, що було би правильним, щоб кандидатура, яка планується на керівника Національного банку, змогла зустрітися з усіма фракціями парламенту", - сказав Парубій.

"Я передбачаю, що рішення комітету може відбутися ще цього тижня, але сама постановка питання на порядок денний буде залежати від того, коли буде комітет і коли відбудеться співбесіда з усіма фракціями", - додав Парубій.

"Планую в цьому місяці, якщо не цього тижня, то наступного пленарного. Планую не затягувати з цим питанням і невідкладно поставити його на розгляд Верховної Ради", - уточнив спікер.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко пропонує парламенту призначити Якова Смолія главою Національного банку.

Під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард цікавилась призначенням нового голови НБУ.

Раніше серед претендентів на посаду голови НБУ називали Смолія і главу правління "Райффайзен банк Аваль" Володимира Лавренчука. Однак більш ймовірним кандидатом називали саме Смолія.

У грудні Смолій заявив, що не буде продовжувати виконувати обов'язки голови НБУ, якщо парламент не підтримає його кандидатуру в разі внесення її президентом.

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