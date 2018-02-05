Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НБУ може отримати нового керівника до кінця місяця

Понеділок, 5 лютого 2018, 10:22
НБУ може отримати нового керівника до кінця місяця

Голова Верховної Ради Андрій Парубій розраховує, Верховна Рада у лютому призначить нового керівника Національного банку України.

Про це він заявив 5 лютого на спільному з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом брифінгу в парламенті, передає Економічна правда.

"Вже є подання, але потрібне рішення комітету, також я планую, що було би правильним, щоб кандидатура, яка планується на керівника Національного банку, змогла зустрітися з усіма фракціями парламенту", - сказав Парубій.

"Я передбачаю, що рішення комітету може відбутися ще цього тижня, але сама постановка питання на порядок денний буде залежати від того, коли буде комітет і коли відбудеться співбесіда з усіма фракціями", - додав Парубій.

"Планую в цьому місяці, якщо не цього тижня, то наступного пленарного. Планую не затягувати з цим питанням і невідкладно поставити його на розгляд Верховної Ради", - уточнив спікер.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко пропонує парламенту призначити Якова Смолія главою Національного банку. 

Під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард цікавилась призначенням нового голови НБУ.

Раніше серед претендентів на посаду голови НБУ називали Смолія і главу правління "Райффайзен банк Аваль" Володимира Лавренчука. Однак більш ймовірним кандидатом називали саме Смолія.

У грудні Смолій заявив, що не буде продовжувати виконувати обов'язки голови НБУ, якщо парламент не підтримає його кандидатуру в разі внесення її президентом.

Читайте також інтерв'ю Смолія для ЕП за посиланням.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

Усі новини...
Останні новини
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
Усі новини...
Реклама: