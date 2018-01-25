Лагард на зустрічі з Порошенком: Україна має прискорити темп реформ

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Четвер, 25 січня 2018, 01:40

Під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала Київ прискорити темп реформ заради економічного зростання і підвищення рівня життя.

Про це йдеться у її заяві за підсумками зустрічі.

"Я знову підтвердила, що МВФ готовий продовжувати підтримувати Україну разом з іншими міжнародними партнерами в її зусиллях щодо реформування. Я також підкреслила, що Україні слід скористатися наявним сприятливим зовнішнім середовищем для прискорення реформ і переходу до сильнішого зростання, необхідного для стійкого поліпшення життєвого рівня населення", - наголосила Лагард.

"Зустріч з президентом Порошенком та членами його команди була дуже продуктивною і приємною. Це дало нам шанс обговорити всі заходи, які вже вживаються і ми сподіваємося, що наше обговорення посприяє запровадженню інших заходів, про які ми говорили. Ми говорили про те, що в Україні запровадять нову голову НБУ", - додала вона.

Після зустрічі Порошенко заявив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ.

Теми: МВФ Порошенко
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