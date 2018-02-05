Стець і Кутовий можуть передумати звільнятися – Гройсман

Голова українського уряду Володимир Гройсман припускає, що хтось із міністрів, які подали у відставку, може лишитися на роботі.

Про це він заявив у понеділок на брифінгу в парламенті.

За його словами, звільненням міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового і міністра інформаційної політики Юрія Стеця займається Верховна Рада.

"Ідуть консультації, і подивимось, що буде потрібно для того, щоб визначити остаточні кандидатури на ті посади, з яких будуть звільнені парламентом міністри. Можливо, хтось і залишиться працювати", - зазначив прем'єр.

Він розповів, що зараз щодо цього питання відбувається "діалог в рамках коаліції".

Як відомо, в 2017 році заяви про відставку написали міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий і міністр інформаційної політики Юрій Стець.

Євген Кізілов, УП