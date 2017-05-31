Стець подав у відставку

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець написав заяву про відставку з посади за станом здоров’я.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Вказується, що 31 травня Стець передав заяву про відставку голові Верховної Ради Андрію Парубію.

"Міністр мав розмову з керівництвом країни та членами уряду, яким повідомив про своє рішення. Причиною відставки є погіршення стану здоров'я. Жодних політичних або інших мотивів не існує", - заявив держсекретар МІП України Артем Біденко, додавши, що зараз Юрій Стець перебуває на лікарняному.

Функції виконуючого обов'язки міністра інформаційної політики на час перебування міністра в лікарні покладені на першого заступника міністра Еміне Джапарову.

За даними УП, перед заявою Стець повідомив про своє рішення президента Петра Порошенка та прем'єра Гройсмана.

Джерела в АП розповіли, що Стець вже кілька місяців думав про відставку, однак остаточно зважився піти після рішення РНБО про заборону російських соціальних мереж.

Джерела наполягають, що Стець був проти цього рішення. Після заборони російських соцмереж, МІП оприлюднило заяву, що не було ініціатором заборони, однак підтримує рішення Ради національної безпеки і оборони.

Як відомо, 23 травня міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий написав заяву про відставку та подав її до Верховної Ради.

Українська правда