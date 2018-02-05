Луценко: Гонтарєва готова йти до депутатів не з порожніми руками

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Понеділок, 5 лютого 2018, 12:26

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що  голова Нацбанку Валерія Гонтарєва готова виступити зі звітом про свою діяльність, як тільки депутати визначаться з відповідною датою.

Про це вона сказала під час виступу на погоджувальній раді 5 лютого.

За її словами, як тільки народні депутати визначаться з датою на пленарному тижні, Гонтарєва виступить зі звітом.

Крім того Луценко зазначила, що президент Петро Порошенко вніс до парламенту оновлене подання про призначення нових членів Центральної виборчої комісії.

"На сьогоднішній день президентом подано 14 кандидатур, в тому числі і кандидатура від фракції "Батьківщина", - сказала вона

"Немає жодного блокування кандидатів від фракцій. Минулого тижня відбулися консультації в адміністрації президента з представників "Опозиційного блоку". Їм було запропоновано також визначитися з кандидатами", - додала Луценко

Політик зазначила, що як тільки фракція визначиться з кандидатурами, президент додатково подасть і кандидатуру від Опоблоку.

Також представник президента повідомила, що Порошенко наполягає на якнайшвидшому розгляді парламентом законопроектів про антикорупційний суд, е-декларування громадських активістів, про реформування дипломатичної служби та інші.

Раніше повідомлялося, що Голова Національного банку Валерія Гонтарєва поки що не отримувала офіційного запрошення для обов'язкового звіту у Верховній Раді перед її звільненням із посади і призначенням наступника.

Як відомо, Валерія Гонтарева ще 10 квітня заявила, що з 10 травня йде у відставку з посади голови Нацбанку.

Але її прохання не задовольнили – і вона вирішила піти у тривалу відпустку.

Із 8 серпня до 26 вересня Гонтарева у відпустці за свій рахунок і за рахунок відгулів.

Яна Міланова, УП
Теми: Луценко Гонтарева президент Верховна Рада ЦВК
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