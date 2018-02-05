Киян, які підпалили самобуд УПЦ МП, відпустили на поруки нардепів
Апеляційний суд Києва відпустив на поруки близько десяти народних депутатів архітекторів Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка, підозрюваних у підпалі самобуду УПЦ Московського патріархату у центрі Києва.
Такі рішення судді винесли 5 лютого.
"Апеляційну скаргу захисника Горбаня задовольнити, рішення суду про запобіжний захід скасувати. Застосувати щодо підозрюваного Горбаня запобіжний захід у вигляді особистої поруки депутатів Петренка, Левуса, Барни, Луценка, Кишкаря та інших", - сказав суддя Ігор Паленик.
Суд також зобов’язав Горбаня не відлучатися з Києва без дозволу прокурора чи слідчого і здати паспорти для виїзду закордон.
Ухвала набуває сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Як повідомляє "Радіо Свобода" з зали суду, Горбань не був присутній на засіданні, а перебував у Лук'янівському СІЗО і включався скайпом.
Частина депутатів після проголошення ухвали суду поїхали до СІЗО, щоб забрати Горбаня.
Пізніше аналогічне рішення суддя Валерій Лашевич виніс і щодо Шемотюка.
Шемотюк також не був присутній на засіданні, а включався скайпом із СІЗО.
Розгляд апеляції Горбаня був запланований на 10:30, Шемотюка – на 13:40.
Однак, як повідомив нардеп Олег Барна у Facebook, засідання перенесли на 13:45 у зв'язку з тим, що із суду першої інстанції вчасно не доставили документи по цій справі.
На судах були присутні десятки активістів різних організацій.
Суд апеляційної інстанції, врахувавши позицію прокурора, звільнив з-під варти підозрюваних у підпалі на поруки народних депутатів https://t.co/TIaDhEbVs4— Лариса Сарган (@SarganLarysa) February 5, 2018
Як відомо, 25 січня київська поліція повідомила про затримання двох чоловіків за підпал монастиря.
Слідчий відділ Шевченківського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.
25 січня націоналісти організацій "С-14", "Традиції і порядок" та "Сокол" демонтували інформаційний борд каплиці Московського патріархату біля "Десятинної церкви" в центрі Києва.
28 січня Шевченківський райсуд Києва заарештував на 2 місяці з альтернативою застави двох підозрюваних у спробі підпалити каплицю-самобуд УПЦ Московського патріархату.
За словами затриманих, вони намагалися привернути увагу до того, що територія Національного музею історії захоплена московськими церковниками.
Як повідомили "Українській правді" у Київській адміністрації, каплиця УПЦ МП поблизу Десятинної церкви є самобудом, оскільки зведена без жодних документів.
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