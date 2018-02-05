Киян, які підпалили самобуд УПЦ МП, відпустили на поруки нардепів

Апеляційний суд Києва відпустив на поруки близько десяти народних депутатів архітекторів Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка, підозрюваних у підпалі самобуду УПЦ Московського патріархату у центрі Києва.

Такі рішення судді винесли 5 лютого.

"Апеляційну скаргу захисника Горбаня задовольнити, рішення суду про запобіжний захід скасувати. Застосувати щодо підозрюваного Горбаня запобіжний захід у вигляді особистої поруки депутатів Петренка, Левуса, Барни, Луценка, Кишкаря та інших", - сказав суддя Ігор Паленик.

Суд також зобов’язав Горбаня не відлучатися з Києва без дозволу прокурора чи слідчого і здати паспорти для виїзду закордон.

Ухвала набуває сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Як повідомляє "Радіо Свобода" з зали суду, Горбань не був присутній на засіданні, а перебував у Лук'янівському СІЗО і включався скайпом.

Частина депутатів після проголошення ухвали суду поїхали до СІЗО, щоб забрати Горбаня.

Пізніше аналогічне рішення суддя Валерій Лашевич виніс і щодо Шемотюка.

Cкриншот з онлайн-трансляції "Радіо свобода"

Шемотюк також не був присутній на засіданні, а включався скайпом із СІЗО.

Розгляд апеляції Горбаня був запланований на 10:30, Шемотюка – на 13:40.

Однак, як повідомив нардеп Олег Барна у Facebook, засідання перенесли на 13:45 у зв'язку з тим, що із суду першої інстанції вчасно не доставили документи по цій справі.

На судах були присутні десятки активістів різних організацій.

Суд апеляційної інстанції, врахувавши позицію прокурора, звільнив з-під варти підозрюваних у підпалі на поруки народних депутатів https://t.co/TIaDhEbVs4 — Лариса Сарган (@SarganLarysa) February 5, 2018

Як відомо, 25 січня київська поліція повідомила про затримання двох чоловіків за підпал монастиря.

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

25 січня націоналісти організацій "С-14", "Традиції і порядок" та "Сокол" демонтували інформаційний борд каплиці Московського патріархату біля "Десятинної церкви" в центрі Києва.

28 січня Шевченківський райсуд Києва заарештував на 2 місяці з альтернативою застави двох підозрюваних у спробі підпалити каплицю-самобуд УПЦ Московського патріархату.

За словами затриманих, вони намагалися привернути увагу до того, що територія Національного музею історії захоплена московськими церковниками.

Як повідомили "Українській правді" у Київській адміністрації, каплиця УПЦ МП поблизу Десятинної церкви є самобудом, оскільки зведена без жодних документів.

Читайте також: Народні месники чи хулігани? Чому горять споруди УПЦ МП