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У Харкові засудили до довічного ув'язнення расиста та гомоненависника

Понеділок, 5 лютого 2018, 16:14

Колегія суддів Дзержинського райсуду Харкова оголосила вирок про довічне ув'язнення Віталію Кадничанському, за обвинуваченням у вбивствах та замахах на вбивство на підґрунті расової дискримінації та гомонегативізму.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що Кадничанський визнанний винним  у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 4, 13, 14 ч. 2 115, ч. 1 ст. 263  КК України - замах на життя та здоров'я та вбивство людей, на підгрунті расової та національної дискримінації до громадян країн Африки та Азії, а також на підґрунті гомонегативізму.

Повідомляється, що серед потерпілих, як громадяни України, так і іноземці.

Також серед злочинів, в яких він звинувачувався – незаконне  поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Він засуджений до покарання  у вигляді – довічного позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у 2015 році депутати від "Радикальної партії Олега Ляшка" склали список із 49 так званих "політв'язнів", фігурантів гучних кримінальних справ, яких пропонували амністувати.

Серед них був Віталій Кадничанський, якого вони називали "активним діячем українського антисистемного руху".

Він був затриманий ще у 2012 році, звинувачувався в замахах на вбивство на расовому підґрунті. Писали, що його жертвами стали шестеро громадян, у тому числі три іноземці.

Відразу після затримання Кадничанський визнав свою провину і взяв участь у реконструкції епізодів злочину, але потім відмовився від своїх слів.

Українська правда

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Теми: Харківсудрасизм
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