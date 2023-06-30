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Головного тренера ПСЖ затримали за звинуваченням у расизмі

Євген КізіловП'ятниця, 30 червня 2023, 16:19
Головного тренера ПСЖ затримали за звинуваченням у расизмі
Крістоф Галтьє, Getty Images

Поліція затримала головного тренера французького футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" Крістофа Галтьє за звинуваченням у расизмі та дискримінації стосовно темношкірих та мусульманських гравців.

Джерело: британське видання Mirror

Деталі: Разом з тренером затримали також його сина Джона Вальовіча-Галтьє, який є агентом батька.

Справа стосується подій 2021 року, коли Галтьє очолював ФК "Ніцца" з першої ліги.

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Тренера звинувачують в тому, що він нібито зробив зауваження директору клубу Жюльєну Фурньє, що в команді занадто багато темношкірих гравців, крім того, Галтье намагався перешкодити мусульманам святкувати Рамадан і відмовився підписати контракт з гравцем через його віросповідання.

Сам Галтьє рішуче заперечує звинувачення.

Як пише Mirror, вболівальники настільки бурхливо відреагували на ці звинувачення, що Гальтьє довелося найняти приватну охорону.

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Теми: футболрасизмФранціяарешт
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