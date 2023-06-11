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Посол Румунії в Кенії потрапив у расистський скандал: його відкликають

"Українська правда"Неділя, 11 червня 2023, 05:11
Посол Румунії в Кенії потрапив у расистський скандал: його відкликають
Прапор Румунії. ФОТО: CERNAUTI.MAE.RO

Міністерство закордонних справ Румунії відкликає свого посла в Кенії Драгоша Тігау після того, як він оскандалився через расистське висловлювання.

Джерело: BBC

Деталі: Повідомляється, що румунський посол вдався до расистського висловлювання ще 26 квітня під час зустрічі в будівлі ООН у столиці Кенії Найробі.

"Африканська група приєдналася до нас", – сказав він, побачивши за вікном мавпу.

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Зазначається, що про висловлювання Тігау повідомив 8 червня представник кенійського МЗС Камау Мачарія. Він заявив, що "шокований і обурений" цим інцидентом. За його словами, були спроби приховати поводження посла.

Африканські дипломати 9 червня зажадали публічних вибачень від Бухареста, а 10 червня Румунія оголосила, що була поінформована про інцидент лише зараз і розпочала "процедуру відкликання посла", пише видання.

МЗС Румунії опублікувало свої вибачення та наголосило, що "будь-яка поведінка чи коментарі расистського характеру є абсолютно неприйнятними".

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Теми: Румуніярасизм
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