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У вівторок Рада жорстко відповість Польщі - Парубій

Понеділок, 5 лютого 2018, 17:51

Верховна Рада у вівторок ухвалить постанову у зв'язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща так званого "антибандерівського закону".

Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій у понеділок.

Постанова 7553 вже зареєстрована, про що свідчить інформація на сайті ВР, проте тексту її поки немає. Парубій наголосив, що її підтримують більшість у залі.

"Він на півтори сторінки… Завтра я запропоную його розглянути одним із найперших питань. Якщо першим буде постанова про недопустимість і про заперечення закону про деокупацію. Бо її треба відхилити…То другим рішенням я буду пропонувати прийняття постанови, яка є одночасно і жорсткою і вона погоджена всіма фракціями і погоджена з МЗС. І найголовніше є рішення комітету", - сказав він.

"Я переконаний, що ця постанова буде підтримана усім залом Верховної Ради", - додав Парубій.

Як відомо, Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології".

Також повідомлялося, що Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення так званих "злочинів українських націоналістів" проти поляків.

У зв'язку з цим МЗС України висловило стурбованість, заявивши, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".

Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.

США також стурбовані польським законом.

Олександр Шумілін, УП
Теми: історіяВерховна РадаПольща
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