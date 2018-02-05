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У Мінкульті готують судові позови через каплицю УПЦ МП

Понеділок, 5 лютого 2018, 20:28
У Мінкульті готують судові позови через каплицю УПЦ МП

У міністерстві культури заявляють, що каплиця УПЦ МП, яку звели біля фундаменту Десятинної церкви у Києві, є незаконною і готують судові позови.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

У міністерстві каплицю УПЦ МП визнали незаконною забудовою - малою архітектурною формою, і заявили, що вона незаконно розміщена на території Національного музею історії України.

"Єдиним законним користувачем земельної ділянки станом на сьогодні є Національний музей  історії України. Законні права НМІУ, як землекористувача, порушено протиправними діями релігійної громади УПЦ", - наголошують у мінкульті.

У відомстві зазначають, що відповідно до п.2.1 Статуту, НМІУ є юридичною особою, а відповідно до п.2.6 Статуту Музей має право бути позивачем у суді.

Міністерство доручило невідкладно вжити заходів "по усуненню перешкод щодо користування земельною ділянкою", "зокрема, шляхом пред’явлення відповідних судових позовів".

Мінкульт прийме участь у розгляді справи та повторно надішле до правоохоронних органів звернення, спрямовані на захист пам’ятки національного значення "Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментом Десятинної церкви.

Як відомо, 25 січня київська поліція повідомила про затримання двох чоловіків за підпал монастиря.  

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

25 січня націоналісти організацій "С-14", "Традиції і порядок" та "Сокол" демонтували інформаційний борд каплиці Московського патріархату біля "Десятинної церкви" в центрі Києва.

28 січня Шевченківський райсуд Києва заарештував на 2 місяці з альтернативою застави двох підозрюваних у спробі підпалити каплицю-самобуд УПЦ Московського патріархату.

За словами затриманих, вони намагалися привернути увагу до того, що територія Національного музею історії захоплена московськими церковниками.  

Як повідомили "Українській правді" у Київській адміністрації, каплиця УПЦ МП поблизу Десятинної церкви є самобудом, оскільки зведена без жодних документів.

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Теми: церкваМінкультуриКиїв
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