Парубій назвав дискусійні положення законопроекту про Антикорупційний суд

Положення законопроекту про Вищий антикорупційний суд щодо повноважень Громадської ради міжнародних експертів викличуть найбільше дискусій у Раді.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" телеканалу ICTV заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

"Найголовніша дискусія буде по компетенції Громадської ради міжнародних експертів. Дискусія про те, що міжнародні партнери рекомендують, щоб Громадська рада міжнародних експертів могла під час розгляду давати свою оцінку щодо того чи іншого кандидата", – сказав Парубій.

"Другий момент – щоб Вища кваліфікаційні комісія суддів брала на розгляд лише тих кандидатів, які пройшли попереднє обговорення Громадської ради і відповідно вже їх подавала на остаточне затвердження", – зазначив політик.

Також серед найбільш дискусійних положень законопроекту спікер назвав вимоги до кандидатів у судді і юрисдикцію суду.

"Третій момент полягає в тому, що міжнародні партнери наполягають, щоб юрисдикція Антикорупційного суду відповідала юрисдикції САП і НАБУ. З цього приводу, очевидно, буде окрема дискусія", – додав він.

"Законопроектом не враховується мінімальна кількість суддів, яка має бути обрана для того, щоб суд запрацював. Я думаю, це ми без проблем зможемо врегулювати між першим і другим читанням", – підкреслив Парубій.

Раніше голова Верховної Ради заявив, що запустить процедуру ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд вже у вівторок.

Як відомо, 18 січня Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

22 грудня 2017 року проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Олексій Павлиш, УП