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Порошенко хоче, щоб депутати негайно взялися за антикорупційний суд

Вівторок, 6 лютого 2018, 10:37

Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду під час сесійного тижня розпочати розгляд законопроекту про антикорупційний суд.

Про це він написав у Facebook.

"Попереду - місяці відповідальних рішень. Але що просив би народних депутатів зробити негайно, так це у строгій відповідності з усіма регламентними процедурами, розпочати розгляд внесеного мною законопроекту "Про Антикорупційний Суд"", - написав Порошенко.

Він висловив надію, що парламент протягом нової сесії продемонструє свій "реформаторський потенціал".

Також президент додав, що сподівається, що депутати підтримають ініціативу щодо скасування електронного декларування для громадських активістів.

Раніше Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що законопроект про антикорупційний суд є пріоритетним у порядку денному сесії.

Як відомо, 18 січня Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

22 грудня 2017 року проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Українська правда

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Теми: ПорошенкопрезидентВерховна РадаАнтикорупційний суд
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