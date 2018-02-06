Україна битиме на сполох через "вибори" РФ у Криму

Україна порушуватиме питання незаконності російських виборів в анексованому Криму на міжнародному рівні – зокрема, в ПАРЄ, ОБСЄ та НАТО.

Про це сказала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко в інтерв’ю парламентській газеті "Голос Україна".

"Серйозним викликом для України є вибори президента Російської Федерації, по суті – вибори президента Путіна. Росія зухвало хоче провести ці вибори і в окупованому Криму, проводячи там політику насильницької паспортизації громадян України, вручаючи їм російські паспорти та змушуючи до участі у виборах", – зазначила вона.

За словами Геращенко, "питання нелегітимності виборів президента Росії в окупованому Криму має бути одним із ключових, яке українська парламентська делегація повинна порушувати на всіх рівнях".

"І ми говоритимемо про це в ПАРЄ на квітневій сесії, і на парламентських асамблеях НАТО та ОБСЄ. Це те питання, яке потребує дуже серйозних акцентів для привернення уваги до окупації АР Крим, що триває вже четвертий рік", – запевнила вона.

Геращенко констатувала, що 2018 рік буде "дуже непростим" для України в сфері міжнародної діяльності і тому, що Росія намагатиметься "повернутися в міжнародні інституції, не виконуючи ані Мінські угоди, ані резолюції ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО".

"Тому дуже важливо, щоб українські парламентські делегації назовні зберігали єдність позицій", – сказала перший віце-спікер.

"Є спроба РФ повернутися до сесійної зали ПАРЄ, не виконуючи її резолюції. І тільки у Страсбурзі, під час сесій, протистояти цим зухвалим спробам – важко і неправильно. Потрібно зосередитися на міжсесійній роботі, двосторонньому міжпарламентському діалозі з країнами і парламентами-членами Ради Європи", – додала вона.

Як відомо, Росія на початку 2014 року анексувала Крим, скориставшись зі зміни влади в Україні та посиливши свою військову присутність на півострові.

Україна, Євросоюз та США не визнали незаконний "референдум", який Росія використала як виправдання агресії, і запровадили санкції проти РФ.

Україна також не визнала вибори до Державної Думи РФ 2016 року, проведені на території анексованого Криму, та обраних там "депутатів".