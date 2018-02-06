Явку на виборах в окупованому Криму хочуть наблизити до рівня "референдуму"

Окупаційна влада Криму хоче наблизити рівень явки на виборах президента і результати голосування за Володимира Путіна до результатів так званого "референдуму 2014 року" про здачу Криму Росії.

Про це повідомляє РБК з посиланням на два близьких до Кремля джерела.

"Агітація в Криму навесні буде зростати, на цей регіон зроблений особливий [акцент] в агітації, Кремлю важливо саме в цьому регіоні отримати високу явку", - цитує видання джерела близького до ЦВК.

Також, за словами джерела близького до Кремля, для мобілізації електорату окупаційна влада півострова проведе розширене святкування "кримської весни". Співрозмовник зазначив, що витрати вже закладені в бюджеті республіки.

Співрозмовники видання впевнені, що "переважна більшість кримчан" і так готові проголосувати за Путіна, але додають, що багато чого буде залежати від роботи агітаторів.

Політтехнологи прогнозують, що Путін отримає в Криму максимальну підтримку – близько 80% – нібито на знак подяки за те, що Путін "дав їм можливість повернутися в Росію".

6 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала чинного президента Володимира Путіна кандидатом на виборах в березні.

За словами голови ЦВК Елли Памфілової, в бюлетенях на виборах буде не більше восьми кандидатів.

Раніше ЦВК зареєструвала двох кандидатів: Володимира Жириновського від партії ЛДПР і Павла Грудініна від КПРФ, яким, як представникам парламентських партій, не потрібно збирати підписи.

Ще 6 кандидатів здали підписи (Ксенія Собчак, висунута "Громадянською ініціативою", співзасновник "Яблука" Григорій Явлінський, бізнес-омбудсмена Борис Титов від Партії росту, висуванець Російського загальнонародного союзу Сергій Бабурін і Максим Сурайкін від "Комуністів Росії" і Путін).

Усі вони зібрали необхідну для висуванців від партій кількість підписів – по 100 тисяч.

Як відомо, вибори президента відбудуться 18 березня, в четверту річницю анексії Криму.

Україна не визнає вибори до Держдуми Росії, які пройшли в 2016 році в Криму.

Зараз "Народний фронт" хоче просити світ завадити виборам РФ в Криму.

Також Україна порушуватиме питання незаконності російських виборів в анексованому Криму на міжнародному рівні – зокрема, в ПАРЄ, ОБСЄ та НАТО.

Читайте також: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України