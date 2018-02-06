Мерії Одеси повернуть половину коштів, через які Труханов фігурує у справі

Суд наказав повернути Одеській міській раді частину коштів, заарештованих у справі за фактом заволодіння службовими особами коштами міського бюджету.

Про це йдеться в рішенні, ухваленому суддею Солом'янського районного суду Києва Людмилою Кізюн 1 лютого.

Йдеться про справу щодо купівлі корпусів заводу "Краян", які спершу продавались за 4 млн гривень, а Одеська міськрада купила їх вже за 185 млн для розташування там "Європейської мерії".

Із 185 млн гривень суд скасував арешт на 92 340 718 гривень. В таку ж суму НАБУ оцінило вартість проданих приміщень.

"Скасувати арешт на майно, а саме: на грошові кошти у сумі 92 340 718… грн… що був накладений ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року", – йдеться в ухвалі.

Таке рішення ухвалили після пояснень представника "Девелопмент Еліт", яке продавало будівлю та подало клопотання про скасування арешту, про укладений 9 січня договір, яким вартість продажу було знижено зі 185 до 90 мільйонів гривень.

Депутат Одеської міськради Ольга Квасніцька зазначила у Facebook, що новий договір був підписаний без погодження з мерією, як того вимагає закон.

"Незважаючи на бажання видати Договір про зміни №1 (про зміну вартості купівлі – УП), як новий договір, ми всі розуміємо, що це є додаткова угода і вона є нікчемною", – написала вона.

Квасніцька також пояснила "Українській правді", що, за її джерелами, новим договором поверненню Одеській мерії підлягають 95 млн, а не 92 млн, як передбачає ухвала суду.

УП звернулась до прес-служби Одеської міськради щодо того, коли було ухвалено рішення про підписання нового договору, але відповідь поки не отримала.

2 лютого Солом'янського райсуд Києва також роз’яснив адвокату "Девелопмент Еліт" зміст рішення, ухваленого напередодні.

"Кошти з яких скасований арешт… мають бути перераховані… на рахунок Одеської міської ради", – пояснив суд.

У жовтні 2016 року мерія Одеси придбала в ТОВ "Девелопмент Еліт" будівлю колишнього заводу "Краян" за 185 мільйонів гривень.

Водночас, на початку 2016 року та сама будівля була продана за 3,8 мільйона гривень, в серпні 2016 року її купила вже "Девелопмент Еліт" за 11 мільйонів гривень.

НАБУ добилось арешту всіх 185 мільйонів гривень на рахунках у банку "Південний".

Місцеві ЗМІ писали, що до схеми нібито причетний голова Одеси Геннадій Труханов.

У цій справі на початку жовтня 2017 року Труханов був на допиті НАБУ в Києві – він проходить у статусі свідка.

Як відомо, за даними місцевих ЗМІ Труханов перебував поза межами міста з 26 грудня, коли почалася його відпустка, та досі не з’явився на робочому місці. За цей час він кілька разів продовжував відпустку та двічі оформляв відрядження: до Афін та Давосу.

Більше про "справу "Краяну" та інші, в яких фігурує Труханов, читайте в матеріалі УП "Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси".