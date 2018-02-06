Справа про розбій сина нардепа Попова пішла до суду

Справу двох неповнолітніх, в тому числі сина нардепа Ігоря Попова, про збройний напад на магазин у Києві, передали до суду.

Про це йдеться у повідомленні у Facebook відділу комунікації поліції Києва.

Вказується, що було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

"Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт направлено до суду. До призначення судом міри покарання, зловмисники перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 29 листопада суд відмовився заарештувати і відпустив під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці сина нардепа Ігоря Попова, 14-річного Богдана, який вчинив розбійний напад на магазин.

Богдан Попов спершу відмовився давати свідчення про пограбування магазину, але пізніше погодився.