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Син нардепа відмовився давати свідчення про пограбування магазину

Понеділок, 27 листопада 2017, 21:49
Син нардепа відмовився давати свідчення про пограбування магазину
FB КИЇВ ОПЕРАТИВНИЙ

Двоє неповнолітніх, які пограбували магазин на Оболоні, серед яких син народного депутата Ігоря Попова, відмовились давати свідчення після вручення їм підозри.

Про це повідомила представниця прокуратури Київщини Надія Максимець, передає "Громадське радіо".

"Після спілкування з адвокатами, скориставшись 63 статтею Конституції, не надають показів", - розповіла Максимець.

У прокуратурі зазначили, що хлопці затримані, їм інкримінується частина третя статті 187 – розбійний напад, поєднаний із проникненням в приміщення.

Зранку 28 листопада прокурор звернеться до суду із клопотанням про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За словами Максимець, нардеп Ігор Попов спілкувався зі своїм сином, але їй не відомо, чи він намагався вплинути на розслідування.

"Зараз ніхто не може вплинути ні на органи досудового розслідування, ні на процесуальних керівників. Є свідки, є відеодокази вчинення злочину", - зазначила Максимець.

Наразі прокуратура перевіряє інформацію про причетність затриманих до аналогічних злочинів, які були вчинені останнім часом у Києві.

Як відомо, раніше депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом збройного пограбування сином нардепа Ігоря Попова продуктового магазину на Оболоні.

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратуракриміналРадикальна партія
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