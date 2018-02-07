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ЗМІ: Путін поїде голосувати за себе в Крим, щоб підняти там явку

Середа, 7 лютого 2018, 04:35

Президент Росії Володимир Путін, який пішов на вибори як самовисуванець, може проголосувати на одній з незаконних виборчих дільниць в анексованому Криму.

Про це пише Комерсант.

За словами одного з джерел видання, для голосування Путіну підбирають такий регіон, де можуть виникнути проблеми з явкою.

Експерт каже, що приїзд Путіна "підвищить очікування в самому Севастополі, де є дефіцит адміністративних успіхів після 2014 року".

При цьому інший співрозмовник видання стверджує, що "поїхати в Крим і Севастополь до виборів - правильна ідея, але навряд чи Володимир Путін буде 18 березня не в столиці".

Путін традиційно з 2000 року голосує в Москві. Однак після зміни законодавства у 2017 році росіянам стало легше голосувати за місцем перебування, а не прописки.

Раніше російське видання РБК, посилаючись на джерела в Кремлі, повідомляло, що окупаційна влада Криму хоче наблизити рівень явки на виборах президента РФ і результати голосування за Володимира Путіна до результатів так званого "референдуму 2014 року".

Як відомо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня, в четверту річницю анексії Криму.

У разі перемоги це буде четвертий термін для Путіна на посту президента Росії, без урахування часу, коли пост президента займав його наступник Дмитро Медведєв. У той час Путін керував державою на посаді прем'єра.

Україна не визнає вибори в Держдуму Росії, які пройшли в 2016 році в Криму і буде ставити питання незаконності російських виборів в регіоні на міжнародному рівні - зокрема, в ПАРЄ, ОБСЄ і НАТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціяРосіяПутін
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