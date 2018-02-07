Порошенко знайшов альтернативу деклараціям активістів

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Середа, 7 лютого 2018, 11:43
24tv.ua

Президент Петро Порошенко пропонує замінити обов'язкову подачу декларацій громадськими активістами на обов'язкове звітування.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко.

За її словами, про такий компроміс Порошенко домовився з представниками громадських організацій.

"Я знаю, що громадські організації та активісти погодилися на розширене подання інформації, розширене звітування", - сказала депутат.

Вона повідомила, що крім того президент планує збільшити поріг доходів ГО для необхідності надання таких звітів, що в два-три рази зменшить кількість підзвітних осіб.

"Президент наполягає на тому, щоб члени цих громадських об'єднань, особливо активісти-антикорупціонери, особисто як фізичні особи не проходили таке е-декларування, а буде просто розширене звітування громадських організацій", - розповіла Луценко.

Вона додала, що тепер лишилося отримати згоду на такий варіант закону від депутатів Верховної Ради.

Як відомо, 27 березня 2017 року Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Євросоюз розкритикував цю ініціативу. Президент згодом попросив депутатів скасувати відповідну вимогу.

Євген Кізілов, УП

Теми: Порошенко декларації законодавство скандал
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