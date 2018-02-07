Порошенко знайшов альтернативу деклараціям активістів
Президент Петро Порошенко пропонує замінити обов'язкову подачу декларацій громадськими активістами на обов'язкове звітування.
Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко.
За її словами, про такий компроміс Порошенко домовився з представниками громадських організацій.
"Я знаю, що громадські організації та активісти погодилися на розширене подання інформації, розширене звітування", - сказала депутат.
Вона повідомила, що крім того президент планує збільшити поріг доходів ГО для необхідності надання таких звітів, що в два-три рази зменшить кількість підзвітних осіб.
"Президент наполягає на тому, щоб члени цих громадських об'єднань, особливо активісти-антикорупціонери, особисто як фізичні особи не проходили таке е-декларування, а буде просто розширене звітування громадських організацій", - розповіла Луценко.
Вона додала, що тепер лишилося отримати згоду на такий варіант закону від депутатів Верховної Ради.
Ірина Луценко: по поданому @Poroshenko ЗП щодо е-декларування доходів громадських активістів знайдено компроміс з активістами:— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 7, 2018
- скасовується е-декларування активістами-фізичними особами
- збільшується поріг доходів для обов'язкового звітування представниками ГО⏯️ pic.twitter.com/tMcupAhsHz
Як відомо, 27 березня 2017 року Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.
Євросоюз розкритикував цю ініціативу. Президент згодом попросив депутатів скасувати відповідну вимогу.
Євген Кізілов, УП