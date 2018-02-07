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Парубій закрив Раду достроково: нардепи продовжують прогулювати

Середа, 7 лютого 2018, 11:34

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій достроково закрив пленарне засідання 7 лютого через відсутність достатньої кількості народних депутатів для ухвалення рішень.

Про це він оголосив з президії парламенту.

За результатами рейтингового голосування жодне питання порядку денного не набрало необхідної кількості голосів, оскільки в залі було небагато депутатів.

"Сьогодні ми шляхом рейтингового голосування спробували знайти законопроекти, які можуть мати підтримку в залі. На жаль, жоден з них підтримки не знайшов, в зв'язку з цим я закрию ранкове засідання Верховної Ради", - сказав Парубій.

Перед цим нардепи відмовились також скасовувати рішення про ухвалення закону про приватизацію державного майна.

За ухвалення відповідного проекту постанови проголосували 11 депутатів.

Це рішення дозволяє Парубію підписати ухвалений закон і передати його на підпис президенту.

Спікер закликав нардепів до більшої дисциплінованості та нагадав їм, що в середу після обіду вони мають працювати в комітетах.

Засідання в середу, згідно регламенту, тривають до 14.00. Парламентарі зберуться на наступне засідання 8 лютого о 10-ій годині.

Як повідомлялося, 6 лютого було відкрито восьму сесію парламенту восьмого скликання.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що в під час сесії парламенту депутати мають розглянути законопроект про антикорупційний суд, призначення голови Національного банку та низку інших важливих питань.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Рада
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