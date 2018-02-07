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Крим захоплювали кількома групами осіб - Наливайченко

Середа, 7 лютого 2018, 13:52

Агресія Росії щодо України в Криму здійснювалася кількома групами осіб.

Про це розповів колишній глава СБУ Валентин Наливайченко під час допиту у суді у середу.  

"Я можу підтвердити, що здійснювалася окупація, агресія з 20 лютого збройними силами РФ, насамперед, Чорноморського флоту РФ, в кількості 24 тисяч осіб. Друге, контрактники, диверсійні групи. Третє – ФСБ Росії. Їхня роль – взяття під контроль СБУ і інших правоохоронних органів, або на пряму через керуючих, або через осіб, що зрадили українській присязі і перейшли на бік агресії", - розповів він.

"І ще одна складова – це сепаратистські, антиукраїнські організації, так звані "казаки" і інші, які за часів Януковича були не просто відновлені, а повернулися на територію республіки Крим", - додав Наливайченко.

Раніше, Наливайченко заявив, що бачив російських спецпризанченців на Майдані у 2014 році, і бачив, як на російські шеврони одягли українську спецформу.

Також він розповів, що у 2014 році кримська міліція передала зброю російським диверсантам.       

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Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НаливайченкоКриманексія
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