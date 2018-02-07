Данилюк потрапив у реєстр боржників

Міністр фінансів Олександр Данилюк не сплатив штраф за порушення правил дорожнього руху.

Відповідна інформація зазначена в Єдиному реєстрі боржників.

Повідомляється також, що стягнути оплату боргу з Данилюка має Солом'янський райвідділ державної виконавчої служби Києва.

Водночас, на питання "Української правди" речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив, що міністру фінансів був виписаний штраф за порушення ч. 1 ст. 122 КУпАП, зокрема, за невиконання пункту 15.9 (Порушення правил зупинки), ще 19 лютого 2017 року.

Він зазначив, що сума боргу становить 255 гривень, яка досі не сплачена.

"Українська правда" також звернулась до Данилюка за коментарем, однак відповіді поки не отримала.