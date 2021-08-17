НАЗК знайшло порушення під час конкурсу на посаду керівника БЕБ – адвокати Данилюка

Адвокати колишнього кандидата на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександра Данилюка заявили, що Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло порушення під час проведення конкурсу на посаду керівника – йдеться начебто про конфлікт інтересів у керівника комісії Тимофія Милованова.

Джерело: юридична компанія "Міллер" у Facebook

Деталі: Так, до адвокатів надійшла відповідь від НАЗК, де йдеться про те, що у Милованова начебто був конфлікт інтересів. Так у документі йдеться, що Милованов про нього не повідомляв.

Саме тому НАЗК звернулось до Національної поліції, щоб вирішити питання із складанням протоколу про адмінпорушення з боку Милованова.

Також представники Данилюка подали позов в Київський окружний адміністративний суд разом із заявою про забезпечення позову. Вони просять зупинити подальші етапи відбору на конкурсі.

Що передувало: Адвокати Олександра Данилюка, який вилетів із конкурсу на очільника Бюро економічної безпеки, звинувачують керівника комісії цього конкурсу Тимофія Милованова у приховуванні конфлікту інтересів.

Перед цим, колишній секретар РНБО, якого відсторонили від участі в конкурсі на посаду очільника Бюро економічної безпеки, позивається до комісії, яка проводить конкурс. Справу буде розглядати скандальний Окружний адмінсуд Києва.

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