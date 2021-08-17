НАЗК знайшло порушення під час конкурсу на посаду керівника БЕБ – адвокати Данилюка
Адвокати колишнього кандидата на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександра Данилюка заявили, що Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло порушення під час проведення конкурсу на посаду керівника – йдеться начебто про конфлікт інтересів у керівника комісії Тимофія Милованова.
Джерело: юридична компанія "Міллер" у Facebook
Деталі: Так, до адвокатів надійшла відповідь від НАЗК, де йдеться про те, що у Милованова начебто був конфлікт інтересів. Так у документі йдеться, що Милованов про нього не повідомляв.
Саме тому НАЗК звернулось до Національної поліції, щоб вирішити питання із складанням протоколу про адмінпорушення з боку Милованова.
Також представники Данилюка подали позов в Київський окружний адміністративний суд разом із заявою про забезпечення позову. Вони просять зупинити подальші етапи відбору на конкурсі.
Що передувало: Адвокати Олександра Данилюка, який вилетів із конкурсу на очільника Бюро економічної безпеки, звинувачують керівника комісії цього конкурсу Тимофія Милованова у приховуванні конфлікту інтересів.
Перед цим, колишній секретар РНБО, якого відсторонили від участі в конкурсі на посаду очільника Бюро економічної безпеки, позивається до комісії, яка проводить конкурс. Справу буде розглядати скандальний Окружний адмінсуд Києва.
Передісторія:
- 30 липня на святкуванні свого дня народження колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.
- За словами Тимофія Милованова, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк вдарив його, бо Данилюва не допустили до конкурсу на главу Бюро економічної безпеки.
- 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.
- Глава цієї комісії – Милованов.