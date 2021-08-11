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Милованов змовчав про конфлікт інтересів – адвокати Данилюка

Середа, 11 серпня 2021, 23:49

Адвокати Олександра Данилюка, який вилетів із конкурсу на очільника Бюро економічної безпеки, звинувачують керівника комісії цього конкурсу Тимофія Милованова у приховуванні конфлікту інтересів. 

Джерело: Юридична компанія "Міллер" у Facebook 

Деталі: Юристи вважають, що Милованов порушив закон, оскільки не повідомив про начебто конфлікт інтересів під час конкурсу. 

На їх переконання, оскільки Милованов неодноразово заявляв про дружні стосунки із Данилюком, то мав повідомити про конфлікт інтересів в Національне агентство з питань запобігання корупції. Але він цього не зробив.

Адвокати вважають, що саме через це рішення конкурсної комісії є незаконними. 

У юридичній фірмі повідомили, що звернулись до НАЗК та Нацполіції з вимогою перевірити та скласти протокол про адмінпорушення на Милованова. Вони також направили звернення до Офісу генпрокурора з вимогою, за наявності підстав, притягнути керівника комісії до відповідальності. 

Що передувало: Колишній секретар РНБО, якого відсторонили від участі в конкурсі на посаду очільника Бюро економічної безпеки, позивається до комісії, яка проводить конкурс. Справу буде розглядати скандальний Окружний адмінсуд Києва. 

Передісторія:

  • 30 липня на святкуванні свого дня народження колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.
  • За словами Тимофія Милованова, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк вдарив його, бо Данилюва не допустили до конкурсу на главу Бюро економічної безпеки.
  •  29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.
  • Глава цієї комісії – Милованов.

Українська правда
Теми: МиловановОлександр Данилюксуд


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