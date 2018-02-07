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Тенюх розповів, що екс-керівництво ВМС "приклалося до зради"

Середа, 7 лютого 2018, 17:22

Ігор Тенюх, який виконував обов’язки міністра оборони з 27 лютого до 25 березня 2014 року, розповів, як колишнє керівництво Військово-морського флоту України сприяло анексії Криму.

Під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі Віктора Януковича про державну зраду він згадав екс-командувача Військово-морських сил ЗСУ Юрія Ільїна, віце-адмірала Сергія Єлісєєва, контр-адміралів Дмитра Шакуро й Дениса Березовського.

Про Ільїна, Єлісеєва й Шакура Тенюх зазначив: "Ці особи були не просто так призначені, а усунені були вже росіянами, крім Єлісєєва, який зараз служить заступником командувача Балтійським флотом (РФ)".

"Шакуро був призначений після 2010 року начальником штабу Військово-морських сил. Був призначений тими людьми, які були зацікавлені в тому, щоб мати такого… начальника штабу. І він дуже сильно приклався до зради. І він дуже сильно підмовляв і опрацьовував командирів частин, які пізніше зрадили й перейшли на бік Російської Федерації", – заявив екс-чиновник.

"Шакуро ніколи не мав ні професійного, ні морального права обіймати посаду начальника штабу Військово-морських сил… Коли я був командувачем (Тенюх командував ВМС України з березня 2006-го до березня 2010 року – ред.), Шакура був начальником штабу логістики", – додав він.

"Тому Тенюха треба було забрати. Треба було забрати тих українських генералів, щоб розчистити і розставити тих людей, які на якийсь випадок можуть бути лояльними. Що й вони й зробили", – сказав Тенюх.

Він розповів, що коли приступив до роботи в Міноборони 27 лютого і заслухав доповідь першого заступника начальника Генштабу ЗСУ Геннадія Воробйова, то зв’язався з в.о. командувача ВМС Єлісеєвим і спитав, чому кораблі не приведені в боєготовність. А той відповів, що вже 4-й день не на службі.

Тенюх розповів, що оскільки керівництво ВМС зрадило, він попросив заступника командувача з бойової підготовки Дениса Березовського, який нібито мав важке запалення, взяти на себе командування – але вже наступного дня той порушив присягу.

З Ільїним Тенюх спілкувався 27 лютого за допомогою засекреченого засобу. За його словами, в Ільїна нібито був "гіпертонічний криз", але в госпіталь до нього щодня приїжджали два командувача ВМС РФ

Володимир Замана, який був начальником Генштабу до 19 лютого 2014 року, при передачі справ більше спілкувався з Олександром Турчиновим, але його інформація, за словами Тенюха, не відповідала дійсності.

Зазначимо, що Ільїн побув начальником Генштабу ЗСУ менше 10 днів (19-28 лютого 2014 року) і схиляв військових до зради на користь РФ. Він лишився в Криму після анексії.

Єлісєєва в Україні звинувачують у державній зраді і дезертирстві. Шакуро та Березовського також звинувачують у держзраді.

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КриманексіяарміяЗбройні сили
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