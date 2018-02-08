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Янукович прокоментував рішення суду, який дозволив заочне розслідування щодо нього

Четвер, 8 лютого 2018, 01:58
Янукович прокоментував рішення суду, який дозволив заочне розслідування щодо нього

Екс-президент України Віктор Янукович незадоволений рішенням суду про дозвіл на заочне розслідування щодо нього, та звинувачує нинішню владу, яка, мовляв, спеціально не допустила його адвокатів до суду.

Про це йдеться у зверненні екс-президента, яке у Facebook опублікував прес-секретар його сина Олександра Януковича Юрій Кирасир.

"Нинішній український режим пішов на злочинні заходи - за допомогою сили усунути моїх адвокатів від участі в так званій справі про Майдан, яка "розглядається" в Печерському районному суді м.Києва. Такі дії - це панічна реакція нинішньої влади на те, що з кожним днем ​​в Україні та світі дізнаються все більше фактів причетності її представників до найтяжчих злочинів", - заявив Янукович.

"Уже в Європі і світі відкрито говорять про причетність "нинішніх керівників" до масових розстрілів людей на Майдані в 2014 році. Називаються конкретні імена - Парубій, Пашинський, Луценко. Будуть названі ще", - підкреслив він.

"У 2014 році прийшовши на крові до влади, вони за допомогою крові цю владу намагаються утримати сьогодні, розв'язавши і продовжуючи братовбивчу війну на Донбасі. Все це змушує їх іти по шляху беззаконня в жадобі якнайшвидше бездоказово звинуватити мене в неіснуючих злочинах і спробувати відвести від себе підозри", - переконаний Янукович.

"Для цього в Печерському суді м.Києва із застосуванням сили не допустили моїх захисників до судового процесу, замінили їх на "прокурорського" адвоката, якому вистачило 40 хвилин дослідити 110 томів справи і понад 100 годин відеоматеріалів, щоб дати можливість "ручному" судді винести рішення про початок досудового розслідування щодо мене", - зазначив екс-президент.

Як повідомлялось, Печерський районний суд м. Києва дозволив здійснити заочне досудове розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького у  справі стосовно розстрілів на Майдані.

Раніше адвокат Ольга Просянюк розповіла, що її та Олександра Горошинського вивели із зали засідання суду.

У Генпрокуратурі пояснили, що Горошинському оголошено відвід через конфлікт інтересів. За словами прокурора, Просянюк було запропоновано брати участь у засіданні як вільному слухачеві, а повноважень захищати Януковича вона не має.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичсудМайдан
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