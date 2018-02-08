Російські хакери намагалися викрасти військові секрети США – AP

Російська хакерська група Fancy Bear намагалася викрасти дані близько 90 осіб, пов'язаних з секретними проектами в оборонному секторі.

Про це йдеться в новому розслідуванні Associated Press, передає "Голос Америки".

За інформацією агентства, хакери скористалися загальнонаціональною вразливістю в сфері безпеки - погано захищеною електронною поштою і практично повною відсутністю прямих повідомлень про це постраждалим.

Зазначається, що Fancy Bear намагалася отримати дані щонайменше 87 осіб, які працюють над ракетами, винищувачами-Stealth, військовими безпілотниками, або виконували іншу секретну роботу.

У поле зору хакерів потрапили працівники як малих компаній, так і гігантів оборонної промисловості: Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Airbus Group і General Atomics.

"Судячи з усього, їх метою були програми, які пов'язані з одними з найпрогресивніших і передових технологій, а також люди, які працюють в цих програмах", - заявив колишній високопоставлений радник Управління директора нацрозвідки США Чарльз Совелл.



"Якщо ці програми якимось чином скомпрометовані, то наші конкурентні переваги і наша оборона скомпрометовані також. Ось що дійсно лякає", - підкреслив Совелл, який сам став мішенню хакерів.

Як відомо, хакерська група Fancy Bear, яку пов'язують з Росією, проводила тривалу операцію для отримання доступу до листування співробітників американського Сенату.

Раніше повідомлялось, що група Fancy Bear декілька років переслідувала близько 200 журналістів, видавців і блогерів, зокрема із США, України і Росії.