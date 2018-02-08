У "Гулівері" обшуки, зокрема, у "Вестях"

В офісах медіахолдингу "Вести", що розташовані у ТРЦ Гулівер у Києві, проходять обшуки.

Про це повідомила головний редактор у ТОВ "Вести Мас-Медіа" Оксана Омельченко.

"Ну все, почалося! Близько 6 ранку оточили "Гулівер", заходять на наш поверх такі "милі" люди. Колеги з Радіо передають, що звук такий, ніби почали все трощити", - написала Омельченко.

Вона додала, що незабаром на сайті запустять онлайн-трансляцію подій.

"Якраз сьогодні готували до друку другу частину розслідування про Нацагентство і його друзів", - додала Омельченко.

За її словами, підозри нікому не вручили.

"Поки ні, прориваються. Кажуть, понесли зварювальний апарат, забризкують камери фарбою, а кількість силовиків збільшується", - підсумувала Омельченко.

У СБУ "Українській правді" повідомили, що вони не причетні до обшуків у "Вестях".

"У нас ніяких таких заходів заплановано не було. Тільки вчора відповідали на запит "Вестей", що в нас немає проваджень проти журналістів", - сказала речник СБУ Олена Гітлянська.

У Генпрокуратурі повідомили, що їм наразі про це нічого невідомо.

"Якщо у нас буде інформація – ми оприлюднимо", - сказала речник генпрокурора Лариса Сарган.

Вона додала, що обшуки в "Гулівері" можуть бути пов'язані зі справою екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

У Нацполіції повідомили, що до обшуків може бути причетне Агентство з розшуку і повернення активів.

Водночас, як повідомляє АРМА, 8 лютого у ТРЦ "Гулівер" проводять спільні заходи Головна військова прокуратура ГПУ та Нацполіція щодо передачі приміщень на 3 поверхах офісного центру Агентству з розшуку і повернення активів.

Фото Оксани коваленко, УП

"8 лютого завдяки спільним діям Головної військової прокуратури ГПУ та Національної поліції на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 вересня 2017 року всупереч опору невстановлених осіб всі приміщення на 31, 32 та 33 поверхах торговельно-офісного комплексу "GULLIVER", за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 1А, були фактично передані в управління Національному агентству", - йдеться в повідомленні АРМА.

Фото АРМА

Офіси "Вестей" розташовані на 32-му поверсі.

Відзначається, що наразі АРМА фактично передало ці приміщення в управління компанії-управителю відповідно до укладеного договору управління майном.

"Наразі єдиним законним володільцем зазначених приміщень є компанія-управитель на підставі вказаного договору управління майном. Усі перешкоди такому управлінню є незаконними та порушують як права компанії-управителя, так і зазначене рішення слідчого судді, що є кримінально караним діянням", - йдеться в повідомленні.

У АРМА додали, що компанія-управитель уповноважена передавати зазначені приміщення у оплатне користування всім охочим.

"Відповідно, особи, які займали вказані приміщення до їх фактичного передання компанії-управителю, мають змогу оперативно укласти з нею відповідний договір оренди, що дозволить їм перебувати там на законних підставах", - пояснили в Нацагенстві.

Повідомляється, що слідчо-оперативну групу викликала компанія-управитель у зв’язку з поширенням в деяких ЗМІ інформації про недобросовісні дії її представників. Правоохоронців викликали для з’ясування цих обставин у встановленому законом порядку.

Також в АРМА додали, що неодноразово намагалися встановити, які компанії перебувають на зазначених поверхах офісного центру, але зіткнулося зі спротивом.

"Невідомі особи, порушуючи зазначене рішення слідчого судді та вимоги закону, сьогодні як і в минулі рази чинили перешкоди та спротив представникам Нацагентства та Головної військової прокуратури щодо виконання такого рішення та передачі зазначених приміщень в управління Національному агентству", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 15 грудня 2017 року співробітники АРМА вже заявляли, що їхній діяльності чинять опір в приміщеннях "Юнісон груп", де розташований офіс медіахолдингу "Вести".

Водночас, "Вести" наполягали на незаконності дій представників Нацагентства.

14 липня Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводила комплекс обшуків у приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку, в тому числі в медіахолдингу "Вести".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав тоді, що холдинг пов’язаний із злочинною схемою "розкрадання державних коштів режимом Януковича", зокрема, Олександром Клименком.

Аваков також повідомив, що в рамках розслідування діяльності безпосередньо екс-міністра буде описано і заблоковано майно групи компанії "ЮНІСОН".

Пізніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що видання "Весті" змушене узгодити умови використання приміщень у ТРЦ "Гулівер" з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних злочинів.