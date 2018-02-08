Захист Януковича хоче викликати ще 103 свідка: серед них - іноземні дипломати

Захист екс-президента Віктора Януковича подав до Оболонського райсуду Києва другу частину списку свідків, яких вони хочуть допитати у рамках розгляду справи про державну зраду.

У переліку, що має "Українська правда", -­ 103 особи

Адвокати Януковича хочуть викликати на допит колишнього верховного представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон. На їхню думку, вона може надати покази щодо, "захоплення влади у лютому 2014 року представниками опозиції".

Також у списку захисту Януковича - ек-глава МЗС Естонії Урмас Пает, якого хочуть допитати щодо обставин вбивств людей під час акцій на Майдані.

Також до суду хочуть викликати екс-голів Міністерств закордонних срав Франції - Лорана Фабіуса, Німеччини - Франка-Вальтера Штайнмаєра, Польщі - Радослава Сікорського — як свідків переговорів влади і опозиції 20-21 лютого 2014 року.

Крім цього в списку адвокатів Януковича фігурують: представник МЗС Франції Ерік Фурньє, голова комітету Європарламенту в закордонних справах Елмар Брок, верховний комісар ОБСЄ у справах нацменшин Астрід Торс, екс-посол Литви в Україні Пятрас Вайтекунас, екс-посол Латвії Аргіта Даудзе, представник Єврокомісії Олівє Байї, в яких хочуть запитати про підстави визнання нової влади в лютому 2014 році.

Екс-міністр закордонних справ Леонід Кожара, на думку адвокатів може надати свідчення щодо факту втручання у внутрішні справи України.

У списку, поданому захистом Януковича, фігурують також кілька десятків жителів Криму, які, за твердженням адвокатів, можуть дати покази щодо обставин нібито нападу в лютому 2014 року на автобуси кримчан-учасників мітингу, які поверталися на півострів та побиття людей.

Як повідомлялося, адвокати екс-президента України Віктора Януковича, якого судять за держзраду, заявили у суді, що анексія Криму стала можлива внаслідок дій активістів Майдану, які побили жителів Сімферополя у лютому 2014 року.

Також вони продовжують наполягати на версії про "силове захоплення влади представниками опозиції" в лютому 2014 року.

Оболонський райсуд продовжує слухати свідків, яких викликає захист.

Зокрема давали свідчення спікер Верховної Ради Андрій Парубій, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко, глава МВС Арсен Аваков, а також колишні охоронці Януковича, які підтвердили, що замахів на його життя не було.