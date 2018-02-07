Наливайченко розповів, чому їздив по Януковича до Криму
Валентин Наливайченко заявив, що їздив по Віктора Януковича до Криму 23 лютого 2014 року за рішенням Верховної Ради та спираючись на власні погляди.
Про це він розповів в Оболонському райсуді Києва, відповідаючи на запитання захисту Януковича у справі про державну зраду.
Наливайченко вдруге очолив Службу безпеки України 24 лютого 2014 року, а напередодні їздив до Криму разом із в. о. міністра внутрішніх справ Арсеном Аваковим як народний депутат.
Сердюк заявив, що показання свідка щодо поїздки до Криму в ніч з 23 на 24 лютого 2014 року, які він давав суду, відрізняються від його попередніх заяв в ефірі телепередачі з Савіком Шустером. Суд заслухав відеозапис ефіру.
Тоді Наливайченко говорив, що Януковича намагалися затримати у кримській резиденції, залучивши кримську "Альфу", – але кортеж екс-президента в останній момент змінив маршрут і поїхав без держохорони до Севастополя, звідки втік.
Сердюк заявив: "Постанова Генеральної прокуратури про оголошення розшуку Віктора Януковича датована 26 лютим, справа була порушена 25 лютого. То на якій підставі Ви, разом з озброєними представниками "Альфи", з виконувачем обов’язки міністра (Аваковим) намагалися затримувати президента в Криму 23 та 24 лютого?".
Наливайченко відповів: "Всі мої слова, публічно сказані, і сказані в суді, повністю збігаються".
"Я підтверджую, що переконаний, що відповідальність перед народом і в суді має понести і Ваш підзахисний (Янукович). Як і всі керівники силових органів, які не просто організували низку злочинів проти людяності й розстрілів на Майдані, а в подальшому виступили колаборантами російської агресії", – пояснив він.
"І ці слова, і сказані сьогодні під присягою повністю підтверджують мою позицію – я її не змінив. Я переконаний, що можна і треба було, якщо хоч найменша можливість була, притягнути до відповідальності Януковича і не тільки його, – треба було зробити для цього все можливе і неможливе. Заради цього я й полетів за рішенням парламенту в АР Крим", – сказав Наливайченко.
На запитання Сердюка, які були правові підстави спроби затримати президента "без дозвільного документа, без кримінальної справи", ще й з озброєними людьми, Наливайченко заявив, що підстави озвучив ще 20 лютого 2014 року, будучи депутатом.
"За сукупністю обставин злочинів проти людей і за їхнім масштабом колишнє керівництво, включно з Януковичем, має бути тут, в Україні, в українському суді – і має відповідати за українським законодавством за всі правопорушення, за організацію колаборації з Російською Федерацією, за багато інших складових злочинних дій, які задокументовані вже, на жаль, постфактум", – пояснив він.
"Ми тоді були в невеличкій опозиції, у нас не було сил, але як народний депутат я діяв і за власними переконаннями, і за наданими мені на той час повноваженнями як народного депутата", – заявив Наливайченко
Він додав: "Якщо ви запитаєте, що б я зробив, якби під час Революції гідності, особливо після розстрілів, побачив когось із силовиків чи Януковича, я відповім: я б зробив все можливе, щоб як народний депутат затримати і доставити до правоохоронного органа. Тому що це були злочини проти людей".
"Сукупність злочинних дій проти громадян – використання спецслужб як каральних органів, викрадення і зникнення людей тощо – мене чітко мотивувала. І я переконаний, що вони мають понести відповідальність", – наголосив Наливайченко.
На запитання, хто дав вказівку "Альфі" їхати до резиденції президента у Криму, Наливайченко відповів, що він не давав, бо їздив у статусі нардепа.
Він сказав, що не стверджував, що мав повноваження затримувати Януковича.
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