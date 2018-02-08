1+1 скаржиться на перевірки Нацбанку, в НБУ відповіли, що перевіряють багатьох

В "1+1 Медіа" заявили, що Національний банк запросив у "Приватбанку" виписки з рахунків, на імена топ-менеджерів, журналістів, ведучих телеканалу та співробітників "Кварталу 95".

Про це повідомляє "УНІАН".

Виписки з рахунків, відкритих і в головному офісі, і в кіпрській філії "Приватбанку" запросив департамент виїзних перевірок банків Національного банку.

НБУ цікавлять Олександр Ткаченко, Олександр Дубинський, Володимир Зеленський, Алла Мазур, Наталія Мосейчук, Лідія Таран, Соломія Вітвіцька, Марічка Падалко, Іванна Найда та інші.

Цей запит у медіа-холдингу розглядають як "прямий тиск з боку вищого керівництва країни і спроби політичного переслідування напередодні виборів".

Водночас у Нацбанку повідомляють, що під час перевірки ПАТ КБ "Приватбанк" НБУ виявив низку транзакцій з ознаками правопорушень.

У відомстві розповіли, що зробили вже понад 70 запитів для перевірки операцій з ознаками порушень по відношенню до 200 юридичних осіб, а не тільки до компанії "1+1 Медіа".

У прес-службі нагадують, що згідно із законодавством, уповноважені Нацбанком особи мають право одержувати від банку інформацію, документи та їхні копії, письмові пояснення з питань діяльності банку, а також вилучати копії документів, що свідчать про порушення законодавства.

"На нашу думку, поява в публічній площині лише одного із запитів з акцентом виключно на представниках медіа-спільноти, може свідчити про спроби маніпуляції громадською думкою з метою тиску на Національний банк та впливу на хід розслідування шахрайських дій в ПАТ КБ "Приватбанк" до націоналізації", - заявляють в НБУ.

Як відомо, медіахолдинг "1+1 Медіа" належить Ігорю Коломойському. Україна судиться з ним через компенсацію збитків, пов'язаних з доведенням "ПриватБанку" до неплатоспроможності.