Друзі кажуть, що в затриманого Шепелєва зламана щелепа

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П'ятниця, 9 лютого 2018, 12:53

У Печерському суді має розпочатися засідання з приводу обрання запобіжного заходу екс-депутату Олександру Шепелєву.

В нього зламана щелепа і зашита брова, повідомила журналістам подруга дружини Шепелєва Олена Гуменюк, яка бачила його.

Олена Гуменюк - подруга дружини Щепелєва
Олена Гуменюк - подруга дружини Щепелєва
Всі фото Ельдар Сарахман, УП

Суд мав розпочатись об 11:30, однак досі засідання не почалося.

 

В суді перебуває прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко. Він попередив журналістів, що швидше за все засідання буде закритим.

Прокурор Руслан Кравченко
Прокурор Руслан Кравченко
Ельдар Сарахман, УП

Адвокат Денис  Анікін утримався від коментарів і поки вийшов з зали, де відбуватиметься судове засідання.

Єдиний можливий запобіжний захід, який обиратиме суд – це тримання під вартою, оскільки Шепелєва підозрюють у державній зраді.

За інформацією "Укрінформу", Шепелева затримали напередодні в Конча-Заспі під Києвом, де в нього будинок. Нібито він там мешкав уже тиждень.

Як відомо, у квітні 2017 року російські ЗМІ повідомили про затримання Шепелєва в Москві за ордером на арешт від Печерського районного суду Києва.

Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

Він утік до Угорщини, яка згодом видала його Україні. Проте з України Шепелєв втік з-під арешту в лікарні разом з конвоїром до Росії.

У 2012 році проти екс-нардепа порушили справу за підозрою в причетності до розкрадання коштів "Родовід Банку" на суму більше 220 млн грн за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борулько в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року.

Згодом МВС України повідомило, що Шепелєв знаходиться в міжнародному розшуку за підозрою в замаху на вбивство і розкраданні коштів.

Окрім того, екс-депутат фігурував у справах щодо вбивства глави наглядової ради "АвтоКразБанку" Сергія Кириченка у січні 2003 року та щодо замаху на життя колишнього акціонера "Родовіда" Сергія Дядечка.

У серпні 2016 року стало відомо, що Головна військова прокуратура також відкрила проти екс-депутата справу за підозрою у державній зраді. За наявними даними, Шепелєв перейшов на службу до ФСБ Росії.

Шепелєв двічі обирався до парламенту за списками БЮТ, але в 2010 році був виключений з фракції і перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки все ж згодом вийшов.  На парламентських виборах 2012 року балотувався по мажоритарному округу № 13 (Вінницька обл.) Як самовисуванець, однак посів лише 7-е місце.

Наприкінці березня 2014 року Шевченківський райсуд Києва обрав для Шепелєва запобіжний захід у вигляді двомісячного арешту.

20 березня 2015 року екс-нардепа Шепелєва затримали в Росії.

Більше про Олександра Шепєлєва можна прочитати тут і тут

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Оксана Коваленко, УП
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