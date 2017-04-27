ЗМІ: У Москві затримали екс-депутата ВР

Російські ЗМІ повідомляють про затримання в Москві екс-депутата Верховної Ради Олександра Шепелєва.

Про це повідомили видання "Известия" і "Лайф".

"Співробітники столичної поліції за запитом Інтерполу затримали в Москві колишнього депутата української Ради - 46-річного Олександра Шепелева. Ордер на арешт нардепа був виписаний Печерським районним судом Києва у вересні 2014 року", - повідомляє Лайф.

За інформацією "Известий", які посилаються на джерело, Шепелєв був затриманий у центрі Москви.

У свою чергу "Українській правді" в Нацполіціі повідомили, що поки не отримали офіційної відповіді від правоохоронних органів РФ.

"Українське бюро Інтерполу направило офіційний запит в РФ. Поки відповіді ми не отримали. Тому поки що ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію", - сказав він.

Як відомо, колишнього нардепа від БЮТ і Партії регіонів Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві.

Він утік до Угорщини, яка згодом видала його Україні. Проте з України Шепелєв втік з-під арешту в лікарні разом з конвоїром до Росії.

Справу проти екс-нардепа було порушено в 2012 році. Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів "Родовід Банку" на суму більше 220 млн грн за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борулько в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року.

Шепелєв категорично заперечував звинувачення на свою адресу.

Згодом МВС України повідомило, що Шепелєв знаходиться в міжнародному розшуку за підозрою в замаху на вбивство і розкраданні коштів.

Окрім того екс-депутат фігурував у справах щодо вбивства глави наглядової ради "АвтоКразБанку" Сергія Кириченка у січні 2003 року та щодо замаху на життя колишнього акціонера "Родовіда" Сергія Дядечка.

Шепелєв двічі обирався до парламенту за списками БЮТ, але в 2010 році був виключений з фракції і перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки все ж згодом вийшов. На парламентських виборах 2012 року балотувався по мажоритарному округу № 13 (Вінницька обл.) Як самовисуванець, однак посів лише 7-е місце.

Наприкінці березня 2014 року Шевченківський райсуд Києва обрав для Шепелєва запобіжний захід у вигляді двомісячного арешту.

20 березня 2015 року екс-нардепа Шепелєва затримали в Росії.

Більше про Олександра Шепєлєва можна прочитати тут і тут.

Оксана Коваленко, УП