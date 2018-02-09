У робочий день фракція Ляшка влаштувала пікет у Польщі

Фракція "Радикальної партії Олега Ляшка" у повному складі пропустила пленарне засідання Верховної Ради, бо влаштувала протестну акцію біля Сейму у Польщі.

Про це лідер "РПЛ" Олег Ляшко повідомив у Facebook.

"Прямо зараз наша фракція пікетує Сейм Республіки Польща у Варшаві з вимогою скасувати антиукраїнський закон і перестати на догоду Москви проводити політику ненависті до українців і стравлювання наших народів", - написав Ляшко.

Під час виступу перед польськими журналістами він зазначив, що його фракція перебуває у Польщі у повному складі.

Нардепи заявили, що приїхали пікетувати Сейм, щоб привернути увагу польської влади на неприпустимість їх дій, від яких "виграє Росія".

Поліцейські та охоронці просили їх спілкуватися польською мовою та спробували відвести на інший бік дороги. Проте депутати виступили перед журналістами з промовами.

Водночас народний депутат від "БПП" Сергій Лещенко заявив, що 9 лютого, у пленарний робочий день, у залі Верховної Ради була відсутня більшість депутатів.

"Було б добре, якби оператор наразі показав порожню залу в парламенті. Сьогодні робочий день, але в сесійній залі перебуває від сили 20 депутатів", - сказав він з трибуни ВР.

Лещенко додав, що це є результатом того, що до Ради приходять, щоб займатися бізнесом, а не політикою.

Зранку у залі парламенту зареєструвалися 310 нардепів.

Раніше повідомлялося, делегація партії "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко полетіли на молитовний сніданок до США.

Також повідомлялося, що на молитовний сніданок до США загалом полетіло кілька десятків народних депутатів від різних партій.

Як відомо, Національний молитовний сніданок з президентом США Дональдом Трампом відбувся зранку четверга, 9 лютого, у Вашингтоні.

Це традиційних захід, заснований президентом Ейзенхауером в 1953 році. Він триває кожного першого четверга лютого, зазвичай у готелі Washington Hilton.