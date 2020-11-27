ВАКС закрив справу за брехню в декларації екснардепа від "Радикальної партії"

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата 8 скликання Сергія Скуратовського у декларуванні недостовірної інформації.

Деталі: сайт ВАКС з посиланням на рішення від 27 листопада, Центр протидії корупції у Telegram

Деталі: У ВАКС вказали, що кримінальне провадження закрите через скандальне рішення Конституційного суду про визнання неконституційною статті 366-1 ККУ (декларування недостовірної інформації).

За даними ЦПК, мова йде про ексдепутата від "Радикальної партії" Сергія Скуратовського, який не задекларував корпоративні права членів родини на три компанії, люксовий автомобіль "Мерседес" та нежитлове приміщення на 1,5 млн грн.

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