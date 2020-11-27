Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ВАКС закрив справу за брехню в декларації екснардепа від "Радикальної партії"

П'ятниця, 27 листопада 2020, 11:09
Фото з Facebook Скуратовського

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата 8 скликання Сергія Скуратовського у декларуванні недостовірної інформації.

Деталі: сайт ВАКС з посиланням на рішення від 27 листопада, Центр протидії корупції у Telegram

Деталі: У ВАКС вказали, що кримінальне провадження закрите через скандальне рішення Конституційного суду про визнання неконституційною статті 366-1 ККУ (декларування недостовірної інформації).

За даними ЦПК, мова йде про ексдепутата від "Радикальної партії" Сергія Скуратовського, який не задекларував корпоративні права членів родини на три компанії, люксовий автомобіль "Мерседес" та нежитлове приміщення на 1,5 млн грн.

Читайте також: Жеваго, Гладковський, Святаш. Хто уникне відповідальності після рішення КСУ щодо е-декларацій?

Передісторія: 

  • 27 жовтня ВАКС закрив першу справу за недостовірне декларування на виконання скандального рішення Конституційного суду.
  • 19 листопада ВАКС скасував другий вирок за статтею про недостовірне декларування щодо колишнього директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа.
  • 24 листопада ВАКС закрив справу про брехню в декларації колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, судді Вищого адміністративного суду Олега Голяшкіна та нардепа 8 скликання Максима Полякова.

Українська правда
Теми: Антикорупційний суддеклараціїРадикальна партія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Чи буде повний локдаун, знатимемо за тиждень – ОП

Ще один різкий стрибок: кількість випадків COVID за добу перевищила 16 тисяч

Трамп погодився залишити Білий дім

фото, відеоВлада таємно зустрічається з бізнесменами, попри обіцянки Зеленського – "Схеми"

Новини 26 листопада: Аваков і локдаун, нота протесту від Білорусі

Кабмін затвердив держбюджет-2021 до другого читання

Усі новини...
Антикорупційний суд
Антикорупційний суд закрив справу екснардепа Полякова щодо брехні в декларації
ВАКС закрив ще одну справу по брехні і декларації
Через рішення КС суд закрив справу колишнього міністра енергетики
Останні новини
11:44
Портфельні держгарантії: "Укрексімбанк" почав відбір банків-кредиторів бізнесу
11:28
Тихановська планує зустріч із Байденом
11:09
ВАКС закрив справу за брехню в декларації екснардепа від "Радикальної партії"
11:05
У МОЗ спробували пояснити, чому лише 41% ліжок для хворих з COVID-19 забезпечені киснем
11:04
Кошти на підтримку населення хочуть брати з "ковідного" фонду
10:43
Чи буде повний локдаун, знатимемо за тиждень – ОП
10:35
МОЗ чекає результатів локдауну вихідного дня і боїться Нового року
10:35
Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти ІДІЛ та Аль-Каїди
10:27
Курс валют на 27 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
10:16
АМКУ оштрафував матір нардепа: купила вертолітний майданчик Януковича без дозволу
Усі новини...