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ВАКС закрив справу за брехню в декларації екснардепа від "Радикальної партії"

П'ятниця, 27 листопада 2020, 10:09
ВАКС закрив справу за брехню в декларації екснардепа від Радикальної партії
Фото з Facebook Скуратовського

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата 8 скликання Сергія Скуратовського у декларуванні недостовірної інформації.

Деталі: сайт ВАКС з посиланням на рішення від 27 листопада, Центр протидії корупції у Telegram

Деталі: У ВАКС вказали, що кримінальне провадження закрите через скандальне рішення Конституційного суду про визнання неконституційною статті 366-1 ККУ (декларування недостовірної інформації).

За даними ЦПК, мова йде про ексдепутата від "Радикальної партії" Сергія Скуратовського, який не задекларував корпоративні права членів родини на три компанії, люксовий автомобіль "Мерседес" та нежитлове приміщення на 1,5 млн грн.

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Передісторія: 

  • 27 жовтня ВАКС закрив першу справу за недостовірне декларування на виконання скандального рішення Конституційного суду.
  • 19 листопада ВАКС скасував другий вирок за статтею про недостовірне декларування щодо колишнього директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа.
  • 24 листопада ВАКС закрив справу про брехню в декларації колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, судді Вищого адміністративного суду Олега Голяшкіна та нардепа 8 скликання Максима Полякова.

Українська правда

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Теми: Антикорупційний суддеклараціїРадикальна партія
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