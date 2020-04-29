На карантин: радикал Ляшко "замурував" ресторан Тищенка
Лідер радикальної партії, яка не потрапила до парламенту, Олег Ляшко замурував піноблоками ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр".
Джерело: Facebook-сторінка радикала, Telegram-канал екснардепа та журналіста "Української правди" Сергія Лещенка
Пряма мова Ляшка: "Мільйони людей через карантин втратили роботу, а оці слуги, які себе називають "Слугами народу", а насправді вони слуги грошей. Оце дороге гламурне гівно, яке називається "Велюр", вони для себе відкривають, щоб приходити сюди жрать і чай купувати по 500 гривень за чашку чаю.
Фермери не можуть продати за 3 копійки огірки і свою сім’ю прогодувати, а ця сволота, яка називає себе "слугами", жирують, бо рахують усіх українців за лохів".
Деталі: Ляшко заявив, що поліція покриває роботу закладу.
На думку Лещенка, дії Ляшка – це черговий перформанс на фоні галасу, який піднявся в країні через інформацію у ЗМІ нібито ресторан Тищенка працює для відвідувачів.
Екснардеп пише, що Ляшко в останні місяці зазнав серйозних фінансових проблем через втрату віри олігарха Ріната Ахметова в політичне майбутнє радикала.
Тож тепер, за словами Лещенка, Ляшко використовує будь-яку можливість, щоб нагадати про себе.
Пряма мова Лещенка: "Як кажуть наші джерела в кулуарах влади, Ляшко випадом проти Тищенка домігся протилежного ефекту. Тепер деякі представники істеблішменту, розгнівані на Тищенка, стали відчувати до нього співчуття. Якщо, звичайно, це і не був секретний план самого Тищенка - за допомогою Ляшка отримати образ "жертовності".
Згодом колишній нардеп Борислав Береза заявив, що Ляшко заблокував терасу ресторану, а не центральний вхід. Береза назвав дії Ляшка "шоу" та "піар-акцією".
Передісторія:
- Журналісти Bihus info з'ясували, що під час карантину ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. За їхніми словами, "Велюр" продовжує працювати: там приймають "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".
- Тищенко в свою чергу заявив, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі", а гості "сидять голодними".
- 28 квітня правоохоронці перевірили інформацію журналістів щодо роботи ресторану народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка. Правоохоронцям відкрив адміністратор закладу. Там перебували кілька працівників.