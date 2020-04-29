На карантин: радикал Ляшко "замурував" ресторан Тищенка

3796 переглядів
Середа, 29 квітня 2020, 13:28

Лідер радикальної партії, яка не потрапила до парламенту, Олег Ляшко замурував піноблоками ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр".

Джерело: Facebook-сторінка радикала, Telegram-канал екснардепа та журналіста "Української правди" Сергія Лещенка

Пряма мова Ляшка: "Мільйони людей через карантин втратили роботу, а оці слуги, які себе називають "Слугами народу", а насправді вони слуги грошей. Оце дороге гламурне гівно, яке називається "Велюр", вони для себе відкривають, щоб приходити сюди жрать і чай купувати по 500 гривень за чашку чаю.

Фермери не можуть продати за 3 копійки огірки і свою сім’ю прогодувати, а ця сволота, яка називає себе "слугами", жирують, бо рахують усіх українців за лохів".

Деталі: Ляшко заявив, що поліція покриває роботу закладу.  

На думку Лещенка, дії Ляшка – це черговий перформанс на фоні галасу, який піднявся в країні через інформацію у ЗМІ нібито ресторан Тищенка працює для відвідувачів.

Екснардеп пише, що Ляшко в останні місяці зазнав серйозних фінансових проблем через втрату віри Ріната Ахметова в політичне майбутнє радикала.

Тож тепер, за словами Лещенка, Ляшко використовує будь-яку можливість, щоб нагадати про себе.

Пряма мова Лещенка: "Як кажуть наші джерела в кулуарах влади, Ляшко випадом проти Тищенко домігся протилежного ефекту. Тепер деякі представники істеблішменту, розгнівані на Тищенко, стали відчувати до нього співчуття. Якщо, звичайно, це і не був секретний план самого Тищенко - за допомогою Ляшко отримати образ "жертовності".

Передісторія:

  • Журналісти Bihus info з'ясували, що під час карантину ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. За їхніми словами, "Велюр" продовжує працювати: там приймають "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".
  • Тищенко в свою чергу заявив, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі", а гості "сидять голодними".
  • 28 квітня правоохоронці перевірили інформацію журналістів щодо роботи ресторану народного депутата від "Слуги  народу" Миколи Тищенка. Правоохоронцям відкрив адміністратор закладу. Там перебевали кілька працівників.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Ляшко Слуга народу скандал Радикальна партія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Радикал Ляшко "замурував" вхід до ресторану Тищенка 29 квітня 2020, 13:43
Ляшко: Хворих з легкою формою COVID-19 кладуть в лікарні, поки вони напівпорожні 15 квітня 2020, 14:12
Ляшко розповів про візит в Миколаїв: У ДТП не потрапляв, роблю непланові візити 9 квітня 2020, 16:04
Усі новини
Головні новини
Зеленського закликали забрати Києво-Печерську лавру у Московського патріархату
Румунія почала створення суперечливої угорської автономії
"З рефератом не підходити": комітет Ради завернув програму Кабміну
29 квітня. No time to die: В Росії 100 тисяч хворих, у Новій Зеландії черги за бургерами, у Чернівцях дезінфекційний тунель
Усі новини
ТаблоID

Королівські сади діляться квітковим натхненням у Instagram

Фото

Найпрекрасніші птахи світу живуть в Бразилії