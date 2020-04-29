На карантин: радикал Ляшко "замурував" ресторан Тищенка

Лідер радикальної партії, яка не потрапила до парламенту, Олег Ляшко замурував піноблоками ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр".

Джерело: Facebook-сторінка радикала, Telegram-канал екснардепа та журналіста "Української правди" Сергія Лещенка

Пряма мова Ляшка: "Мільйони людей через карантин втратили роботу, а оці слуги, які себе називають "Слугами народу", а насправді вони слуги грошей. Оце дороге гламурне гівно, яке називається "Велюр", вони для себе відкривають, щоб приходити сюди жрать і чай купувати по 500 гривень за чашку чаю.

Фермери не можуть продати за 3 копійки огірки і свою сім’ю прогодувати, а ця сволота, яка називає себе "слугами", жирують, бо рахують усіх українців за лохів".

Деталі: Ляшко заявив, що поліція покриває роботу закладу.

На думку Лещенка, дії Ляшка – це черговий перформанс на фоні галасу, який піднявся в країні через інформацію у ЗМІ нібито ресторан Тищенка працює для відвідувачів.

Екснардеп пише, що Ляшко в останні місяці зазнав серйозних фінансових проблем через втрату віри олігарха Ріната Ахметова в політичне майбутнє радикала.

Тож тепер, за словами Лещенка, Ляшко використовує будь-яку можливість, щоб нагадати про себе.

Пряма мова Лещенка: "Як кажуть наші джерела в кулуарах влади, Ляшко випадом проти Тищенка домігся протилежного ефекту. Тепер деякі представники істеблішменту, розгнівані на Тищенка, стали відчувати до нього співчуття. Якщо, звичайно, це і не був секретний план самого Тищенка - за допомогою Ляшка отримати образ "жертовності".

Згодом колишній нардеп Борислав Береза заявив, що Ляшко заблокував терасу ресторану, а не центральний вхід. Береза назвав дії Ляшка "шоу" та "піар-акцією".

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