Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розгляд справи убивства Бузини продовжать 22 лютого

П'ятниця, 9 лютого 2018, 12:13

Шевченківський райсуд Києва продовжить розгляд справи про вбивство журналіста Олеся Бузини 22 лютого.

Про це на засіданні 9 лютого повідомив головуючий суддя Євген Сидоров.

Як відомо, на початку засідання захист і обвинувачені просили суд заявити самовідвід і просили, щоб справу розглядав суд присяжних. 

 
Обвинувачені Медведько і Поліщук
Фото Євгена руденка, УП

Проти цього заперечувала сторона обвинувачення.

Мати убитого Валентина Бузина також наполягала на тому, щоб справу почали розглядати 9 лютого.

Головуючий суддя оголосив про самовідвід.

Але колегія суддів, порадившись у нарадчій кімнаті, у задоволенні обох клопотань відмовила, бо не побачила законних підстав для цього.

"У зв'язку із зайнятістю суддів" розгляд справи перенесли на 10:00 22 лютого.

Як пояснив прокурор, 22 лютого продовжиться підготовче засідання тим самим складом суду. На ньому судді, серед іншого, вирішуватимуть можливість розгляду справи судом присяжних на "законну вимогу обвинувачених".  

Захисник обвинувачених Андрій Федур назвав таке рішення суддів "судилищем".

"Я глибоко переконався, що цей судовий процес у цьому складі суду не має ніяких перспектив. Це судилище", - сказав він.

Водночас Федур підкреслив, що захист до судового процесу готовий.

"Ми готові до будь-яких вивертів. Ми його (судовий процес – ред.) не затягуємо. Але сьогодні судом був порушений принцип безперервності судового засідання. Судді прямо заявили, що вони зайняті в інших процесах, і тому відкладають. Це пряме порушення закону", - сказав Федур. 

 
Адвокат Андрій Федур
Фото Євгена Руденка, УП

Як відомо, 9 лютого у Шевченківському суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі про вбивство журналіста Олеся Бузини.

Публіциста Олеся Бузину вбили у квітні 2015 року на вулиці Дегтярівській в Києві. 

У червні 2017 року столична прокуратура завершила розслідування цього резонансного злочину, після чого матеріали кримінального провадження були надані сторонам для ознайомлення.

28 листопада 2017 року прокуратура міста Києва направила до Шевченківського суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві Бузини Андрія Медведька та Дениса Поліщука.

Крім того, потерпілі у кримінальному провадженні заявили цивільні позови до обвинувачених на загальну суму 1,5 мільйона гривень.

Дії Медведька та Поліщука кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України.

За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: судвбивствоБузина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
суд
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення
Останні новини
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
Усі новини...
Реклама: