Розгляд справи убивства Бузини продовжать 22 лютого

Шевченківський райсуд Києва продовжить розгляд справи про вбивство журналіста Олеся Бузини 22 лютого.

Про це на засіданні 9 лютого повідомив головуючий суддя Євген Сидоров.

Як відомо, на початку засідання захист і обвинувачені просили суд заявити самовідвід і просили, щоб справу розглядав суд присяжних.

Обвинувачені Медведько і Поліщук Фото Євгена руденка, УП

Проти цього заперечувала сторона обвинувачення.

Мати убитого Валентина Бузина також наполягала на тому, щоб справу почали розглядати 9 лютого.

Головуючий суддя оголосив про самовідвід.

Але колегія суддів, порадившись у нарадчій кімнаті, у задоволенні обох клопотань відмовила, бо не побачила законних підстав для цього.

"У зв'язку із зайнятістю суддів" розгляд справи перенесли на 10:00 22 лютого.

Як пояснив прокурор, 22 лютого продовжиться підготовче засідання тим самим складом суду. На ньому судді, серед іншого, вирішуватимуть можливість розгляду справи судом присяжних на "законну вимогу обвинувачених".

Захисник обвинувачених Андрій Федур назвав таке рішення суддів "судилищем".

"Я глибоко переконався, що цей судовий процес у цьому складі суду не має ніяких перспектив. Це судилище", - сказав він.

Водночас Федур підкреслив, що захист до судового процесу готовий.

"Ми готові до будь-яких вивертів. Ми його (судовий процес – ред.) не затягуємо. Але сьогодні судом був порушений принцип безперервності судового засідання. Судді прямо заявили, що вони зайняті в інших процесах, і тому відкладають. Це пряме порушення закону", - сказав Федур.

Адвокат Андрій Федур Фото Євгена Руденка, УП

Як відомо, 9 лютого у Шевченківському суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі про вбивство журналіста Олеся Бузини.

Публіциста Олеся Бузину вбили у квітні 2015 року на вулиці Дегтярівській в Києві.

У червні 2017 року столична прокуратура завершила розслідування цього резонансного злочину, після чого матеріали кримінального провадження були надані сторонам для ознайомлення.

28 листопада 2017 року прокуратура міста Києва направила до Шевченківського суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві Бузини Андрія Медведька та Дениса Поліщука.

Крім того, потерпілі у кримінальному провадженні заявили цивільні позови до обвинувачених на загальну суму 1,5 мільйона гривень.

Дії Медведька та Поліщука кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України.

За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.