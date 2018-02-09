Злочевський домовлявся з Кононенком про закриття справ - Онищенко
Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявив, що екс-міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський заплатив $100 млн за закриття проти нього кримінальної справи та розблокування активів в Україні.
Запис інтерв’ю з Онищенком оприлюднили Дмитро Гнап програмі "Що це було".
Гнап розповів, що у 2016 році зустрічався з Онищенком і записав цю розмову.
"Більше того, Кононенко навіть літав тоді, це був лютий, треба подивитися, і літом там вже зупинився в Абу-Дабі (столиця Об’єднаних Арабських Еміратів – ред.) на один день, вони вели переговори", - сказав Онищенко.
"І мені Злочевський жалівся: "Ти уявляєш, ось Кононенко літає, я його прошу, там гроші отримують, нічого не роблять, їм вигідно, щоб я сидів десь вдалині і по мільйончику в місяць з мене брати і не пускати мене. Я хочу глобально все вирішити, щоб справу закрили, щоб я міг нормально повернутися. Тому я пропоную їм велику суму. $50 мільйонів, я вважаю, дуже добре" – процитував Злочевського Онищенко.
За його словами, Злочевський спочатку пропонував $50 млн кешем, але загальна сума зросла до $100 млн. Після виплати першої частини суми, частину активів Злочевського розблокували.
Загалом щодо Злочевського в Україні було порушено 5 кримінальних проваджень.
Як відомо, Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою.
У січні 2015 року ГПУ оголосила Злочевського у розшук.
Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.
Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.
У грудні 2016 року з'явилась інформація про те, що Злочевський нібито зустрічався з нардепом від БПП Ігорем Кононенком у Відні, що сам Кононенко спростовував.
У січні 2018 року, Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.
"Це рішення є результатом спільної багатомісячної роботи двох команд - Генеральної прокуратури України та Burisma Group", - йдеться в прес-релізі.
Основна частина родовищ, якими в даний час оперують компанії з Burisma Holdings, була видана за два періоди.
Перший припав на 2003-2004 рр., коли Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів, який мав у той час право розпорядження спеціальними дозволами (ліцензіями) на право користування надрами.
Другий - на 2010-2012 рр., коли Злочевський керував Міністерством охорони навколишнього природного середовища, якому підзвітна Державна служба геології та надр - єдиний на сьогодні розпорядник спецдозволів на користування надрами в країні.
Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.