Злочевський домовлявся з Кононенком про закриття справ - Онищенко

Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявив, що екс-міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський заплатив $100 млн за закриття проти нього кримінальної справи та розблокування активів в Україні.

Запис інтерв’ю з Онищенком оприлюднили Дмитро Гнап програмі "Що це було".

Гнап розповів, що у 2016 році зустрічався з Онищенком і записав цю розмову.

"Більше того, Кононенко навіть літав тоді, це був лютий, треба подивитися, і літом там вже зупинився в Абу-Дабі (столиця Об’єднаних Арабських Еміратів – ред.) на один день, вони вели переговори", - сказав Онищенко.

"І мені Злочевський жалівся: "Ти уявляєш, ось Кононенко літає, я його прошу, там гроші отримують, нічого не роблять, їм вигідно, щоб я сидів десь вдалині і по мільйончику в місяць з мене брати і не пускати мене. Я хочу глобально все вирішити, щоб справу закрили, щоб я міг нормально повернутися. Тому я пропоную їм велику суму. $50 мільйонів, я вважаю, дуже добре" – процитував Злочевського Онищенко.

За його словами, Злочевський спочатку пропонував $50 млн кешем, але загальна сума зросла до $100 млн. Після виплати першої частини суми, частину активів Злочевського розблокували.

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Загалом щодо Злочевського в Україні було порушено 5 кримінальних проваджень.

Як відомо, Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою.

У січні 2015 року ГПУ оголосила Злочевського у розшук.

Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

У грудні 2016 року з'явилась інформація про те, що Злочевський нібито зустрічався з нардепом від БПП Ігорем Кононенком у Відні, що сам Кононенко спростовував.

У січні 2018 року, Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

"Це рішення є результатом спільної багатомісячної роботи двох команд - Генеральної прокуратури України та Burisma Group", - йдеться в прес-релізі.

Основна частина родовищ, якими в даний час оперують компанії з Burisma Holdings, була видана за два періоди.

Перший припав на 2003-2004 рр., коли Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів, який мав у той час право розпорядження спеціальними дозволами (ліцензіями) на право користування надрами.

Другий - на 2010-2012 рр., коли Злочевський керував Міністерством охорони навколишнього природного середовища, якому підзвітна Державна служба геології та надр - єдиний на сьогодні розпорядник спецдозволів на користування надрами в країні.

Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.