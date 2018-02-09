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Парубій розповів, коли Рада може ухвалити законопроект про Антикорупційний суд

П'ятниця, 9 лютого 2018, 19:38

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент вийшов на фінішну пряму у дискусії про Антикорупційний суд і прогнозує, що через півтора місяця вийде на ухвалення відповідного законопроекту.

Про це Парубій розповів в інтерв'ю телеканалу "Рада".

"Я сподіваюсь, що ми зможемо протягом півтора місяця вийти на фінальне голосування у Верховній Раді України", - заявив голова парламенту.

Він додав, що наразі є дискусія з приводу певних положень законопроекту.

"Наші партнери вважають, що не всі з положень Венеційської комісії були враховані у президентському законопроекті. Я передбачаю, що між першим і другим читанням ми зможемо ці дискусії завершити і внести ці положення Венеційської комісії", - зазначив Парубій.

За його словами, він переконаний, що під час формування порядку денного на всю сесію Ради, до нього долучать законопроект про Антикорупційний суд.

"Після того має бути рішення профільного  комітету і невідкладно я це питання запропоную на розгляд Верховної Ради", - запевнив Парубій.

Як відомо, голова Верховної Ради Андрій Парубій у понеділок 5 лютого заявляв, що запустить процедуру ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд вже у вівторок.

18 січня Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

22 грудня 2017 року проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Читайте також: Страшний антикорупційний суд. Чому Україна свариться з Заходом

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаПарубійАнтикорупційний суд
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