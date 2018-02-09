Клімкін: Утвердження української мови потребує більше року

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у відповідь на звернення трьох колишніх українських президентів заявив, що утвердження української мови потребує більше року.

Про це Клімкін написав у Twitter.

"Достойна ініціатива трьох президентів. Але утвердження української мови має скоріше стати національним проектом, що в один рік не вкладається. Рік можна присвятити історії - тут у нас є що робити", - зазначив глава МЗС.

Достойна ініціатива трьох президентів. Але утвердження української мови має скоріше стати національним проектом, що в один рік не вкладається. Рік можна присвятити історії - тут у нас є що робити. (А ми продовжуємо рік української мови в Німеччині :)https://t.co/X8TS6zDM7a — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 9, 2018

Як відомо, три колишні президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко звернулися до нинішнього глави держави Петра Порошенка з проханням оголосити 2018-й роком затвердження державної мови.