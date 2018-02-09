Клімкін: Утвердження української мови потребує більше року

2578 переглядів
П'ятниця, 9 лютого 2018, 23:01

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у відповідь на звернення трьох колишніх українських президентів заявив, що утвердження української мови потребує більше року. 

Про це Клімкін написав у Twitter.

"Достойна ініціатива трьох президентів. Але утвердження української мови має скоріше стати національним проектом, що в один рік не вкладається. Рік можна присвятити історії - тут у нас є що робити", - зазначив глава МЗС.

Як відомо, три колишні президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко звернулися до нинішнього глави держави Петра Порошенка з проханням оголосити 2018-й роком затвердження державної мови.

Українська правда
Теми: Клімкін мова
powered by lun.ua
По темі
Клімкін про рішення ЄСПЛ щодо Афанасьєва: Тортури оцінили у €2000 9 лютого 2018, 15:57
"Кремлівська доповідь" має вплинути на РФ у питанні миротворців – Клімкін 30 січня 2018, 17:27
Стала відома попередня дата зустрічі в "нормандському форматі" 30 січня 2018, 16:17
Усі новини
Головні новини
Суд відмовив захисту Шепелєва у відводі слідчого судді
Участь депутатів у молитовному сніданку в США заблокувала роботу Ради - журналіст
Рішення у справі Януковича можуть скасувати через заочну процедуру – Горбатюк
Льовочкін просив гроші у олігархів для Манафорта – ЗМІ
Усі новини
здоров'я

Електронні цигарки підвищують ризик пневмонії, кажуть вчені

Життя

1 година спілкування і їм стає легше. Як допомогти людям з деменцією