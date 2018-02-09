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Клімкін: Утвердження української мови потребує більше року

П'ятниця, 9 лютого 2018, 22:01

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у відповідь на звернення трьох колишніх українських президентів заявив, що утвердження української мови потребує більше року. 

Про це Клімкін написав у Twitter.

"Достойна ініціатива трьох президентів. Але утвердження української мови має скоріше стати національним проектом, що в один рік не вкладається. Рік можна присвятити історії - тут у нас є що робити", - зазначив глава МЗС.

Як відомо, три колишні президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко звернулися до нинішнього глави держави Петра Порошенка з проханням оголосити 2018-й роком затвердження державної мови.

Українська правда

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Теми: Клімкінмова
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