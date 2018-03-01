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У Криму активіста засудили до двох років умовно за коментар у Facebook

Четвер, 1 березня 2018, 11:48

В окупованій Феодосії кримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова 1 березня засудили на два роки умовно із забороною публічної діяльності за коментар в соцмережі про український Крим.

Про це повідомляють "Крим.Реаліі".

Зазначається, що після оголошення вироку Кадиров назвав вирок "російським кривосуддям".

"Це був очікуваний вирок. Це Росія, і її російське правосуддя завжди було і буде залежним від спецслужб ", - сказав він.

"Це (вирок - ред.) доказ того, як вони зі страху все підряд штампують, шаблонно шиють кримінальні справи. Це стосується не тільки мене, а й усіх політв'язнів", - додав Кадиров.

Він зазначив, що планує пройти всі інстанції цього російського "кривосуддя" і буде подавати в Європейський суд з прав людини.

Раніше повідомлялося, що російський прокурор вимагав три роки умовно і заборона займатися публічною діяльністю кримськотатарському активісту Сулейману Кадирову, обвинуваченого в публічних закликах "до порушення територіальної цілісності РФ".

Як відомо, 5 жовтня 2016 року російські силовики обшукали будиноккримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова.

Пізніше Кадирова звинуватили в закликах до невизнання кордонів Росії і підтримки громадського об'єднання "Аскер".

Підставою для цього послужила публікація відео в соціальних мережах з його підписом: "Я, Сулейман Кадиров, згоден: Крим - це Україна. Завжди таким був і буде. Дякую автору за відео. Підтримую".

Кримінальну справу стосовно Кадирова порушили 11 жовтня 2016 року. У квітні 2017 року російська служба з фінансового моніторингу внесла Кадирова до переліку екстремістів і терористів.

Сам Кадиров стверджує, що кримінальна справа - це провокація спецслужб у відповідь на його активну громадянську позицію і правозахисну діяльність.

Українська правда

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Теми: КриманексіяРосіясудправа людини
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