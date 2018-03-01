У Криму активіста засудили до двох років умовно за коментар у Facebook
В окупованій Феодосії кримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова 1 березня засудили на два роки умовно із забороною публічної діяльності за коментар в соцмережі про український Крим.
Про це повідомляють "Крим.Реаліі".
Зазначається, що після оголошення вироку Кадиров назвав вирок "російським кривосуддям".
"Це був очікуваний вирок. Це Росія, і її російське правосуддя завжди було і буде залежним від спецслужб ", - сказав він.
"Це (вирок - ред.) доказ того, як вони зі страху все підряд штампують, шаблонно шиють кримінальні справи. Це стосується не тільки мене, а й усіх політв'язнів", - додав Кадиров.
Він зазначив, що планує пройти всі інстанції цього російського "кривосуддя" і буде подавати в Європейський суд з прав людини.
Раніше повідомлялося, що російський прокурор вимагав три роки умовно і заборона займатися публічною діяльністю кримськотатарському активісту Сулейману Кадирову, обвинуваченого в публічних закликах "до порушення територіальної цілісності РФ".
Як відомо, 5 жовтня 2016 року російські силовики обшукали будиноккримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова.
Пізніше Кадирова звинуватили в закликах до невизнання кордонів Росії і підтримки громадського об'єднання "Аскер".
Підставою для цього послужила публікація відео в соціальних мережах з його підписом: "Я, Сулейман Кадиров, згоден: Крим - це Україна. Завжди таким був і буде. Дякую автору за відео. Підтримую".
Кримінальну справу стосовно Кадирова порушили 11 жовтня 2016 року. У квітні 2017 року російська служба з фінансового моніторингу внесла Кадирова до переліку екстремістів і терористів.
Сам Кадиров стверджує, що кримінальна справа - це провокація спецслужб у відповідь на його активну громадянську позицію і правозахисну діяльність.