Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Місія ОБСЄ розкритикувала ЗСУ за взяття під контроль сіл у "сірій зоні"

Четвер, 1 березня 2018, 12:30

У моніторинговій місії ОБСЄ незадоволені тим, що українські військові беруть під контроль населенні пункти у так званій сірій зоні на Донбасі.

Про це повідомив на брифінгу у четвер перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуг.

За його словами, нещодавній захід бійців ЗСУ до маленького села Новоолександрівка, що було у "сірій зоні" Луганської області, перемістило позиції Збройних сили України ще ближче до лінії зіткнення.

"Таке переміщення, що передбачає зменшення міжпозиційної відстані, неминуче призводить до ще більшого насильства", - заявив Хуг.

Він сказав, що такі дії української армії зробили більш напруженою ситуацію у західних районах Луганщини.

Представник місії нагадав, що згідно з Мінськими домовленостями, сторони не можуть просуватися вперед, а мають залишатися на своїх позиціях.

"За останні кілька років ми маємо низку прикладів із різних місць уздовж лінії зіткнення. Що результатом просування вперед, ближче до протиборчої сторони, є підвищений рівень тривалого та непередбачуваного насильства", - зазначив Хуг.

Як стало відомо 31 січня, Збройні сили України взяли під контроль село Новоолександрівка в Попаснянському районі Луганської області, яке перебувало в так званій сірій зоні між позиціями ВСУ і бойовиків.

2 лютого штаб АТО повідомив про повернення ще одного села з сірої зони - Катеринівка Луганської області.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТООБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
Усі новини...
Реклама: