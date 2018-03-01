Місія ОБСЄ розкритикувала ЗСУ за взяття під контроль сіл у "сірій зоні"

У моніторинговій місії ОБСЄ незадоволені тим, що українські військові беруть під контроль населенні пункти у так званій сірій зоні на Донбасі.

Про це повідомив на брифінгу у четвер перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуг.

За його словами, нещодавній захід бійців ЗСУ до маленького села Новоолександрівка, що було у "сірій зоні" Луганської області, перемістило позиції Збройних сили України ще ближче до лінії зіткнення.

"Таке переміщення, що передбачає зменшення міжпозиційної відстані, неминуче призводить до ще більшого насильства", - заявив Хуг.

Він сказав, що такі дії української армії зробили більш напруженою ситуацію у західних районах Луганщини.

Представник місії нагадав, що згідно з Мінськими домовленостями, сторони не можуть просуватися вперед, а мають залишатися на своїх позиціях.

"За останні кілька років ми маємо низку прикладів із різних місць уздовж лінії зіткнення. Що результатом просування вперед, ближче до протиборчої сторони, є підвищений рівень тривалого та непередбачуваного насильства", - зазначив Хуг.

Як стало відомо 31 січня, Збройні сили України взяли під контроль село Новоолександрівка в Попаснянському районі Луганської області, яке перебувало в так званій сірій зоні між позиціями ВСУ і бойовиків.

2 лютого штаб АТО повідомив про повернення ще одного села з сірої зони - Катеринівка Луганської області.

Євген Кізілов, УП