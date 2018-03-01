Через негоду без води лишилися Маріуполь і ще 8 населених пунктів

Через негоду і, як наслідок, знеструмлення насосної станції припинено водопостачання кількох населених пунктів Донбасу.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"Через знеструмлення насосної станції КП "Вода Донбасу" припинено водопостачання на Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівку, Вугледар, Волноваху, Докучаєвськ та Маріуполь", - розповідають у МінТОТ.

Також повідомляється, що у зв’язку з несприятливими погодними умовами "Вода Донбасу" припинила подачу води до Новолуганського.

"Без води 25 п’ятиповерхівок. Стався прорив на водоводі Ду-200 мм. Ремонтні роботи заплановані на 02.03.2018", - кажуть у міністерстві.

Водночас донецький губернатор Павло Жебрівський повідомляє у Facebook, що внаслідок негоди на Донеччині знеструмлений 51 населений пункт: 3 - у Ясинуватському районі, 2 – у Бахмутському, 6 – у Великоновоселківському, 9 – у Волноваському, 5 – у Нікольському, 12 – у Костянтинівському, 1 – у Мар’їнському, 9 – у Покровському, 3 – у Мангушському, знеструмлене також селище Лебединське поблизу Маріуполя.

"Як повідомляють у "Донецькобленерго", на чергуванні для проведення ремонтних робіт знаходяться 96 бригад та 64 механізми. Там, де дозволяють погодні умови, ремонтники вже приступили до роботи", - пише голова області.

Як повідомлялося, найближчої доби погоду в Україні буде визначати поле зниженого атмосферного тиску і холодна повітряна маса. Київський міський голова Віталій Кличко навіть покликав на поміч армію.

У ніч з 28 лютого на 1 березня стало відомо, що через ускладнення погодних умов 22 населених пункти на Донеччині залишилися без електропостачання.