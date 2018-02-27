На Донбасі через негоду без світла залишились 22 населені пункти

Через ускладнення погодних умов 22 населених пункти на Донеччині залишилися без електропостачання.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"22 населені пункти Донеччини знеструмлені внаслідок негоди. За інформацією Донецькобленерго, без електрики залишилися селища у 6 районах області", – написав Жебрівський.

За його словами, негода знеструмила наступні селища у таких районах:

у Великоновоселківському районі селища Розлив та Новомайорське;

у Волноваському – Кіровське, П’ятихатки, Кам’янка, Калініне;

у Нікольському – Тополине, Шевченко, Ключове, Македонівка, Катеринівка, Труженка;

у Костянтинівському районі – Миколаївка та Подольське;

у Добропільському районі – Лиман, Нововодяне, Благодать, Весна, Первомайське;

у Мангушському – Азовське; а також Талаківка та Лебединське поблизу Маріуполя.

Як повідомлялось, жителі 28 населених пунктів в окупованому Росією Криму залишилися без електрики через потужний вітер.